Итоги недели в Нижнем Тагиле: черный дым с НТМК и формальдегид с «Уралхимпласта»

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
На прошедшей неделе газоанализатор TagilCity.ru не ловил превышений вредных веществ в воздухе во время замеров возле вокзала. Станции УГМС в четырех районах Нижнего Тагила в период со 2 по 5 октября также на фиксировали превышений. За остальные дни данных на сайте ведомства пока нет.
6 октября город накрыл черный дым, идущий с территории коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК. Как оказалось, в цехе улавливания произошел пожар во время ремонтных работ. Возгорание удалось ликвидировать в течение 20 минут. На предприятии заверили, что угрозы окружающей среде не было.
За несколько дней до происшествия на ЕВРАЗ НТМК была проверка Росприроднадзора. Инспекторы ведомства совместно со специалистами филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» отобрали пробы для контроля соблюдения природоохранного законодательства. По результатам замеров Росприроднадзор примет соответствующие меры.
А на «Уралхимпласте» Росприроднадзор уже выявил больше десятка нарушений. Например, предприятие выбрасывало значительно превышенные объемы фенола, формальдегида и взвешенных веществ. При этом выбросы осуществлялись без учета метеорологических условий, а инвентаризация источников была проведена с нарушениями. Также вредные вещества превышали норму в сточных водах УХП.
В Нижнем Тагиле планируют ликвидировать 27 несанкционированных свалок, потратив на это 1,5 млн рублей. Всего планируется убрать и вывезти 469 кубометров отходов из разных районов города. Это смесь из растительных, пищевых и строительных отходов от сноса и разборки зданий. Все работы нужно будет выполнить до 30 ноября этого года.