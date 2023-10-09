Итоги недели в Нижнем Тагиле: черный дым с НТМК и формальдегид с «Уралхимпласта»

В Нижнем Тагиле планируют ликвидировать 27 несанкционированных свалок, потратив на это 1,5 млн рублей. Всего планируется убрать и вывезти 469 кубометров отходов из разных районов города. Это смесь из растительных, пищевых и строительных отходов от сноса и разборки зданий. Все работы нужно будет выполнить до 30 ноября этого года.