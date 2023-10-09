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Итоги недели в Нижнем Тагиле: черный дым с НТМК и формальдегид с «Уралхимпласта»

Итоги недели в Нижнем Тагиле: черный дым с НТМК и формальдегид с «Уралхимпласта»

9 октября 2023, 08:22
Фото: tagilcity.ru
На прошедшей неделе на ЕВРАЗ НТМК случился пожар с выбросом черного дыма, а Росприроднадзор нашел десятки нарушений на «Уралхимпласте». Главные экологические события недели со 2 по 8 октября в Нижнем Тагиле.

На прошедшей неделе газоанализатор TagilCity.ru не ловил превышений вредных веществ в воздухе во время замеров возле вокзала. Станции УГМС в четырех районах Нижнего Тагила в период со 2 по 5 октября также на фиксировали превышений. За остальные дни данных на сайте ведомства пока нет.

6 октября город накрыл черный дым, идущий с территории коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК. Как оказалось, в цехе улавливания произошел пожар во время ремонтных работ. Возгорание удалось ликвидировать в течение 20 минут. На предприятии заверили, что угрозы окружающей среде не было.

ЕВРАЗ НТМК рассказал о возгорании на Коксохиме в Нижнем Тагиле 6 октября
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За несколько дней до происшествия на ЕВРАЗ НТМК была проверка Росприроднадзора. Инспекторы ведомства совместно со специалистами филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» отобрали пробы для контроля соблюдения природоохранного законодательства. По результатам замеров Росприроднадзор примет соответствующие меры.

Завод ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле проверяют на соблюдение законов об экологии
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А на «Уралхимпласте» Росприроднадзор уже выявил больше десятка нарушений. Например, предприятие выбрасывало значительно превышенные объемы фенола, формальдегида и взвешенных веществ. При этом выбросы осуществлялись без учета метеорологических условий, а инвентаризация источников была проведена с нарушениями. Также вредные вещества превышали норму в сточных водах УХП.

Завод Уралхимпласт в Нижнем Тагиле выбрасывал чрезмерные объемы вредных веществ
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В Нижнем Тагиле планируют ликвидировать 27 несанкционированных свалок, потратив на это 1,5 млн рублей. Всего планируется убрать и вывезти 469 кубометров отходов из разных районов города. Это смесь из растительных, пищевых и строительных отходов от сноса и разборки зданий. Все работы нужно будет выполнить до 30 ноября этого года.

1,5 млн потратит Нижний Тагил на ликвидацию 27 несанкционированных свалок
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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Пожар#ЕВРАЗ НТМК#Отходы#Анна Григорьева#Вредные вещества#Уралхимпласт#Росприроднадзор#Формальдегид#Фенол#Итоги недели
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