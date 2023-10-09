Мошенники в Екатеринбурге придумали новый способ обмана жителей

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Злоумышленники, подделывая аккаунты в мессенджерах, выдают себя за руководителей различных организаций: больниц, университетов, компаний и других учреждений, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Далее аферисты «предупреждают» сотрудника того или иного учреждения о том, что ему скоро позвонят из госструктуры и, поскольку для компании это якобы очень важный звонок, необходимо действовать по инструкции звонящего. После этого у жертв начинают под разными предлогами выманивать личные данные или деньги.
Начальник МВД Максим Метелица рассказал, что в случае подобных звонков не нужно действовать по указаниям неизвестных, а убедиться, что аккаунт или номер, с которого звонят, настоящий. Также незнакомым собеседникам нельзя сообщать свои паспортные данные, номера и пин-коды банковских карт, логин и пароль для входа в банковские приложения.
Напомним, в сентябре 2023 года в Екатеринбурге жертвой такой мошеннической схемы стала сотрудница университета. Женщина отдала злоумышленникам более миллиона рублей.