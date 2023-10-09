Мошенники в Екатеринбурге придумали новый способ обмана жителей

Далее аферисты «предупреждают» сотрудника того или иного учреждения о том, что ему скоро позвонят из госструктуры и, поскольку для компании это якобы очень важный звонок, необходимо действовать по инструкции звонящего. После этого у жертв начинают под разными предлогами выманивать личные данные или деньги.