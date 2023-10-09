На СВО погиб 42-летний прессовщик завода из Серова

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Мужчину звали Захар Стоялов. Его близкие отметили, что он был ответственным семьянином, а также отзывчивым и добрым человеком. Об этом сообщила администрация Серовского городского округа.
В августе 2023 года мужчина подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился на спецоперацию в составе отряда «Ахмат». Погиб он 23 сентября 2023 года при выполнении боевых задач в ДНР.
Ранее житель Свердловской области погиб на СВО, прикрыв собой товарищей.