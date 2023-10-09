tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

На СВО погиб 42-летний прессовщик завода из Серова

На СВО погиб 42-летний прессовщик завода из Серова

9 октября 2023, 06:44
Фото: Администрация Серовского городского округа
В Серове простились с погибшим на СВО 42-летним прессовщиком гидропресса Серовского механического завода.

Мужчину звали Захар Стоялов. Его близкие отметили, что он был ответственным семьянином, а также отзывчивым и добрым человеком. Об этом сообщила администрация Серовского городского округа.

В августе 2023 года мужчина подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился на спецоперацию в составе отряда «Ахмат». Погиб он 23 сентября 2023 года при выполнении боевых задач в ДНР.

Ранее житель Свердловской области погиб на СВО, прикрыв собой товарищей.

Мотострелок из Каменска-Уральского погиб на СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Бывший игрок тагильского ХК «Спутник» Артем Гвоздик погиб на СВО35-летний отец двоих детей из Березовского погиб на СВОСтарший лейтенант полиции из Верхней Пышмы погиб на СВО
#Происшествия#Операция на Украине#Завод#Серов#ДНР#СВО#Спецоперация#Дарья Сорокина#Прессовщик#Гидропресс#Механический завод#Захар Стоялов#Министерство обороны РФ
Подпишитесь
Почему тагильчанам грустно осенью? Лайфхаки от подавленного настроения и фоторепортаж
6 октября, 06:46
В Нижнем Тагиле на два района осталось одно отделение почты
6 октября, 12:17
На похоронах были два гроба: беременная жительница Тагила умерла, упав возле подъезда
6 октября, 13:01
Казахстанец из Тагила с трудом добился подписания контракта на участие в СВО
7 октября, 11:29
СК проводит проверку после отравления учеников лицея в Екатеринбурге
Вчера, 12:38
«Развивайте и берегите»: в Невьянске отрылась набережная за 250 миллионов рублей
7 октября, 07:03