Отца Миши Бахтина со СМА из Екатеринбурга задержали на Красной площади

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Президент РФ Владимир Владимирович Путин, спасите ребенка! — сообщал плакат.
Екатеринбуржца отпустили из отдела полиции без протокола после дачи объяснений. По словам адвоката Бахтина, сотрудники пожелали мужчине добиться лечения сына, передает Telegram-канал «Вечерние ведомости».
Бахтина и до этого задержали за аналогичный пикет с требованием предоставить его ребенку одно из самых дорогостоящих лекарств в мире «Рисдиплам» (годовой курс лечения стоит 14 млн рублей). Так, в августе уралец уже выходил на Красную площадь, а в июле митинговал возле здания правительства в Екатеринбурге.