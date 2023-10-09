Отца Миши Бахтина со СМА из Екатеринбурга задержали на Красной площади

Бахтина и до этого задержали за аналогичный пикет с требованием предоставить его ребенку одно из самых дорогостоящих лекарств в мире «Рисдиплам» (годовой курс лечения стоит 14 млн рублей). Так, в августе уралец уже выходил на Красную площадь, а в июле митинговал возле здания правительства в Екатеринбурге.