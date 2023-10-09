tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Отца Миши Бахтина со СМА из Екатеринбурга задержали на Красной площади

Отца Миши Бахтина со СМА из Екатеринбурга задержали на Красной площади

9 октября 2023, 12:03
Фото: 1MI
9 октября на Красной площади полицейские задержали жителя Екатеринбурга Дмитрия Бахтина, вышедшего на одиночный пикет с призывом к президенту помочь его трехлетнему сыну со спинальной мышечной атрофией (СМА).
Президент РФ Владимир Владимирович Путин, спасите ребенка! — сообщал плакат.

Екатеринбуржца отпустили из отдела полиции без протокола после дачи объяснений. По словам адвоката Бахтина, сотрудники пожелали мужчине добиться лечения сына, передает Telegram-канал «Вечерние ведомости».

Бахтина и до этого задержали за аналогичный пикет с требованием предоставить его ребенку одно из самых дорогостоящих лекарств в мире «Рисдиплам» (годовой курс лечения стоит 14 млн рублей). Так, в августе уралец уже выходил на Красную площадь, а в июле митинговал возле здания правительства в Екатеринбурге.

Отец Миши Бахтина из Екатеринбурга вышел на пикет к зданию прокуратуры
Узнать подробнее
Читайте также:
Малышу из Екатеринбурга с диагнозом СМА поставили укол за восемь миллионов рублейОтец трехлетнего Миши Бахтина из Екатеринбурга задержан на Красной площади
#Полиция#Задержание#Пикет#Митинг#Митинги#Екатеринбург#СМА#Григорий Орлов
Подпишитесь
Почему тагильчанам грустно осенью? Лайфхаки от подавленного настроения и фоторепортаж
6 октября, 06:46
В Нижнем Тагиле на два района осталось одно отделение почты
6 октября, 12:17
На похоронах были два гроба: беременная жительница Тагила умерла, упав возле подъезда
6 октября, 13:01
Казахстанец из Тагила с трудом добился подписания контракта на участие в СВО
7 октября, 11:29
СК проводит проверку после отравления учеников лицея в Екатеринбурге
Вчера, 12:38
«Развивайте и берегите»: в Невьянске отрылась набережная за 250 миллионов рублей
7 октября, 07:03