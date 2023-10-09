Первый снег с дождем ожидается в Нижнем Тагиле

Осадки в виде первого снега с дождем прогнозируются ранним утром. Также в городе 10 октября ожидается облачность. По данным Гисметео, температура воздуха днем будет достигать +5 градусов. В ночное время термометры снизятся до +2 градусов. Ветер юго-западный с порывами до 11 метров в секунду.