Первый снег с дождем ожидается в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Осадки в виде первого снега с дождем прогнозируются ранним утром. Также в городе 10 октября ожидается облачность. По данным Гисметео, температура воздуха днем будет достигать +5 градусов. В ночное время термометры снизятся до +2 градусов. Ветер юго-западный с порывами до 11 метров в секунду.
При этом на территории Свердловской области дождь и мокрый снег ожидаются с 9 по 12 октября. Снег пойдет преимущественно в районах около западной части региона, рассказал свердловский синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
Напомним, 8 октября 2023 года в Свердловской области шли дожди. Температура воздуха в регионе держалась на уровне +8… +13 градусов.