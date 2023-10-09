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Первый снег с дождем ожидается в Нижнем Тагиле

Первый снег с дождем ожидается в Нижнем Тагиле

9 октября 2023, 06:46
Фото: Midjourney
Небольшой первый снег в Нижнем Тагиле выпадет 10 октября 2023 года.

Осадки в виде первого снега с дождем прогнозируются ранним утром. Также в городе 10 октября ожидается облачность. По данным Гисметео, температура воздуха днем будет достигать +5 градусов. В ночное время термометры снизятся до +2 градусов. Ветер юго-западный с порывами до 11 метров в секунду.

При этом на территории Свердловской области дождь и мокрый снег ожидаются с 9 по 12 октября. Снег пойдет преимущественно в районах около западной части региона, рассказал свердловский синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

Напомним, 8 октября 2023 года в Свердловской области шли дожди. Температура воздуха в регионе держалась на уровне +8… +13 градусов.

В Свердловской области пройдут дожди
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