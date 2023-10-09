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Почти 100 медалей разыграли на чемпионате по боксу в Нижнем Тагиле

Почти 100 медалей разыграли на чемпионате по боксу в Нижнем Тагиле

9 октября 2023, 15:34
Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
В Нижнем Тагиле состоялся чемпионат города по боксу. Поддержку мероприятию оказал общественный совет при полиции — на первенстве присутствовали высокопоставленные сотрудники МВД города, в частности глава ведомства Ибрагим Абдулкадыров, а также вице-мэр Валерий Суров.

Финал пятого в этом году чемпионат по боксу прошел 9 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Президентский» на Уральском проспекте и был посвящен памяти основателя объединения «Союз-НТ» Анатолия Соловьева, который популяризировал спорт среди местных силовиков и долгое время поддерживал тагильских спортсменов.

По итогам турнира было разыграно 37 золотых, 37 серебряных и 20 бронзовых медалей, — сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Ранее сообщалось, что тайский боксер из Нижнего Тагила завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Турции.

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
Боксер из Нижнего Тагила завоевал серебро на Первенстве РФ по тайскому боксу
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#Спорт#Нижний Тагил#Полиция#Бокс#Чемпионат#Единоборства#Григорий Орлов
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