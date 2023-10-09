Почти 100 медалей разыграли на чемпионате по боксу в Нижнем Тагиле

Финал пятого в этом году чемпионат по боксу прошел 9 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Президентский» на Уральском проспекте и был посвящен памяти основателя объединения «Союз-НТ» Анатолия Соловьева, который популяризировал спорт среди местных силовиков и долгое время поддерживал тагильских спортсменов.