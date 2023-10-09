Почти 100 медалей разыграли на чемпионате по боксу в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Финал пятого в этом году чемпионат по боксу прошел 9 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Президентский» на Уральском проспекте и был посвящен памяти основателя объединения «Союз-НТ» Анатолия Соловьева, который популяризировал спорт среди местных силовиков и долгое время поддерживал тагильских спортсменов.
По итогам турнира было разыграно 37 золотых, 37 серебряных и 20 бронзовых медалей, — сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское».
Ранее сообщалось, что тайский боксер из Нижнего Тагила завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Турции.