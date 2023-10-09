Подросток и пенсионерки пострадали в ДТП в Нижнем Тагиле

52-летний водитель иномарки Daewoo Nexia ехал на Серовский тракт и врезался в Renault Latitude, который в этот момент поворачивал влево. В результате столкновения пострадали пассажиры Renault, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.