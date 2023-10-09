Подросток и пенсионерки пострадали в ДТП в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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52-летний водитель иномарки Daewoo Nexia ехал на Серовский тракт и врезался в Renault Latitude, который в этот момент поворачивал влево. В результате столкновения пострадали пассажиры Renault, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.
Подростку и 64-летней пенсионерке оказали на месте медпомощь, а 77-летнюю женщину отвезли в больницу. Семья ехала из дома на Центральное кладбище.
Водители обеих иномарок в момент аварии были трезвы. Предварительно, причиной аварии стало несоблюдение дистанции. В ГИБДД проводят проверку.
Напомним, на Тюменской трассе столкнулись два автомобиля. В ДТП пострадали четверо человек, трое из них — дети.