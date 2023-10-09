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Подросток и пенсионерки пострадали в ДТП в Нижнем Тагиле

Подросток и пенсионерки пострадали в ДТП в Нижнем Тагиле

9 октября 2023, 03:30
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу
В Нижнем Тагиле 15-летний подросток и женщины 64 и 77 лет, ехавшие в автомобиле Renault Latitude, пострадали в ДТП. Авария произошла около кладбища «Рогожино» 6 октября 2023 года.

52-летний водитель иномарки Daewoo Nexia ехал на Серовский тракт и врезался в Renault Latitude, который в этот момент поворачивал влево. В результате столкновения пострадали пассажиры Renault, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Подростку и 64-летней пенсионерке оказали на месте медпомощь, а 77-летнюю женщину отвезли в больницу. Семья ехала из дома на Центральное кладбище.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

Водители обеих иномарок в момент аварии были трезвы. Предварительно, причиной аварии стало несоблюдение дистанции. В ГИБДД проводят проверку.

Напомним, на Тюменской трассе столкнулись два автомобиля. В ДТП пострадали четверо человек, трое из них — дети.

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