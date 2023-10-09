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Полиция задержала екатеринбургского «Рэмбо» с винтовкой

Полиция задержала екатеринбургского «Рэмбо» с винтовкой

9 октября 2023, 17:51
Фото: В.Н. Горелых / МВД по Свердловской области
Правоохранители задержали ранее судимого местного жителя Екатеринбурга, который разгуливал с винтовкой по Химмашу, сообщили в региональном управлении МВД.

Как оказалось, 41-летний нарушитель общественного спокойствия ранее уже был судим за кражу и наркотики и известен в криминальных кругах по кличке «Пестик». Рецидивиста задержали сотрудники ППС, которые отреагировали на сообщения местных жителей. Те заметили мужчину с ружьем сначала около детсада на улице Бородина, потом возле школы, а позднее во дворах на улице Водной.

Как рассказали в пресс-службе управления МВД, «Пестик» повздорил накануне со своим знакомым. А на следующий день, выпив пива, отправился к нему с винтовкой в руках, чтобы, как он сказал, просто «напугать».

Впрочем, винтовка оказалась не настоящей, а игрушечной. Так что уральскому «Рэмбо» пока не придется возвращаться в тюрьму. Его накажут по статье КоАП за мелкое хулиганство.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге жителей напугал мужчина с ружьем в микрорайоне Компрессорном.

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#Происшествия#Школа#Кража#Наркотики#МВД#Хулиганство#Судимость#Екатеринбург#Детсад#Рэмбо#Винтовка#Химмаш
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