Полиция задержала екатеринбургского «Рэмбо» с винтовкой

Posted Сегодня, 17:51
Published Сегодня, 17:51
Modified Сегодня, 17:53
Updated Сегодня, 17:53
Как оказалось, 41-летний нарушитель общественного спокойствия ранее уже был судим за кражу и наркотики и известен в криминальных кругах по кличке «Пестик». Рецидивиста задержали сотрудники ППС, которые отреагировали на сообщения местных жителей. Те заметили мужчину с ружьем сначала около детсада на улице Бородина, потом возле школы, а позднее во дворах на улице Водной.
Как рассказали в пресс-службе управления МВД, «Пестик» повздорил накануне со своим знакомым. А на следующий день, выпив пива, отправился к нему с винтовкой в руках, чтобы, как он сказал, просто «напугать».
Впрочем, винтовка оказалась не настоящей, а игрушечной. Так что уральскому «Рэмбо» пока не придется возвращаться в тюрьму. Его накажут по статье КоАП за мелкое хулиганство.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге жителей напугал мужчина с ружьем в микрорайоне Компрессорном.