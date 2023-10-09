Полиция задержала екатеринбургского «Рэмбо» с винтовкой

Как оказалось, 41-летний нарушитель общественного спокойствия ранее уже был судим за кражу и наркотики и известен в криминальных кругах по кличке «Пестик». Рецидивиста задержали сотрудники ППС, которые отреагировали на сообщения местных жителей. Те заметили мужчину с ружьем сначала около детсада на улице Бородина, потом возле школы, а позднее во дворах на улице Водной.