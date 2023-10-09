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Последний лесной пожар потушили в Свердловской области

Последний лесной пожар потушили в Свердловской области

9 октября 2023, 09:29
Фото: 1MI
В Свердловской области спасатели потушили последний действовавший в регионе природный пожар в Тугулымском районе.

Возгорание в восточной части области на площади 1,3 гектара вечером 8 октября ликвидировали специалисты Уральской авиабазы и арендаторы лесных участков. В противостоянии стихии помогли дожди и спад температуры, сообщает департамент информполитики региона со ссылкой на Авиалесоохрану.

Напомним, 26 сентября в Свердловской области был введен режим ЧС из-за самых разрушительных в стране лесных пожаров, общая площадь которых с начала сезона превысила 350 тысяч гектаров.

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#Общество#Пожар#Свердловская область#Пожарные#Природный пожар#Лесные пожары#Пожары#МЧС#Григорий Орлов
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