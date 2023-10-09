Последний лесной пожар потушили в Свердловской области

Возгорание в восточной части области на площади 1,3 гектара вечером 8 октября ликвидировали специалисты Уральской авиабазы и арендаторы лесных участков. В противостоянии стихии помогли дожди и спад температуры, сообщает департамент информполитики региона со ссылкой на Авиалесоохрану.