Последний лесной пожар потушили в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
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Updated Сегодня, 09:38
Возгорание в восточной части области на площади 1,3 гектара вечером 8 октября ликвидировали специалисты Уральской авиабазы и арендаторы лесных участков. В противостоянии стихии помогли дожди и спад температуры, сообщает департамент информполитики региона со ссылкой на Авиалесоохрану.
Напомним, 26 сентября в Свердловской области был введен режим ЧС из-за самых разрушительных в стране лесных пожаров, общая площадь которых с начала сезона превысила 350 тысяч гектаров.