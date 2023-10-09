Прокуратура в Первоуральске начала проверку после смерти пенсионера у больницы

Напомним, в начале октября 2023 года мужчина обратился в медучреждение, пожаловавшись на свое состояние здоровья. Через несколько часов врачи отправили его домой. На улице свердловчанин упал на дороге около больницы и вскоре скончался. Его тело обнаружили спустя несколько суток.