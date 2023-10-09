Прокуратура в Первоуральске начала проверку после смерти пенсионера у больницы

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
В ведомстве организовали проверку в связи с возможными нарушениями при оказании медицинской помощи пенсионеру.
Во время мероприятия сотрудники надзорного органа оценят соблюдение закона о здравоохранении при оказании помощи пациенту. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Напомним, в начале октября 2023 года мужчина обратился в медучреждение, пожаловавшись на свое состояние здоровья. Через несколько часов врачи отправили его домой. На улице свердловчанин упал на дороге около больницы и вскоре скончался. Его тело обнаружили спустя несколько суток.