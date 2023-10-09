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Прокуратура в Первоуральске начала проверку после смерти пенсионера у больницы

Прокуратура в Первоуральске начала проверку после смерти пенсионера у больницы

9 октября 2023, 04:30
Фото: 1MI
В Первоуральске сотрудники прокуратуры организовали проверку после смерти пенсионера, который пролежал на улице несколько суток.

В ведомстве организовали проверку в связи с возможными нарушениями при оказании медицинской помощи пенсионеру.

Во время мероприятия сотрудники надзорного органа оценят соблюдение закона о здравоохранении при оказании помощи пациенту. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, в начале октября 2023 года мужчина обратился в медучреждение, пожаловавшись на свое состояние здоровья. Через несколько часов врачи отправили его домой. На улице свердловчанин упал на дороге около больницы и вскоре скончался. Его тело обнаружили спустя несколько суток.

Тело умершего металлурга в Первоуральске пять дней пролежало у больницы
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