Психолог Митягина: Если ребенок знает дорогу в школу, его можно отпускать одного

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Митягина предложила родителям в течение месяца проходить с ребенком весь маршрут, чтобы он его запомнил и не заблудился.
NEWS.ru пишет, что Митягина отм6етила также важность обучения ребенка осторожности и тому, что нельзя общаться с незнакомыми людьми. Эксперт рассказала, что можно провести специальные игры, имитируя подобную ситуацию, предварительно объяснив, что нельзя идти на контакт с незнакомцами. Также ребенка нужно научить правилам дорожного движения, объяснив, что переходить дорогу можно исключительно на зеленый свет.
Одним из ключевых правил, которые следует запомнить ребенку, является номер телефона его родителей. Митягина подчеркивает, что это может быть очень полезно, когда у ребенка разряжается или теряется собственный телефон и необходимо связаться с родителями.
Стоит уточнить, что речь не идет о том, чтобы отправлять маленьких детей на другой конец города. Если школа находится недалеко от дома и не требует преодоления нескольких перекрестков, родителям можно разрешить самостоятельное передвижение ребенка уже со второго класса, предварительно убедившись, что он обладает всеми необходимыми навыками, о которых было упомянуто ранее.