Психолог Митягина: Если ребенок знает дорогу в школу, его можно отпускать одного

Стоит уточнить, что речь не идет о том, чтобы отправлять маленьких детей на другой конец города. Если школа находится недалеко от дома и не требует преодоления нескольких перекрестков, родителям можно разрешить самостоятельное передвижение ребенка уже со второго класса, предварительно убедившись, что он обладает всеми необходимыми навыками, о которых было упомянуто ранее.