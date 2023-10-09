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Росгвардия задержала 47-летнего жителя Воскресенска за угрозы убийством

9 октября 2023, 10:23
В Воскресенске, городе подмосковном, задержали 47-летнего местного жителя. Мужчина угрожал своей сожительнице, объявив о намерении ее убить. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Во время патрулирования улицы в городе, правоохранители получили сообщение о ссоре, которая разразилась в одной из квартир на Московской улице. Слышны были крики женщины, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Росгвардейцы оперативно приехали на место происшествия. Выяснилось, что мужчина в ходе семейного конфликта достал нож и угрожал убить свою сожительницу, прижав его к ее горлу.

Подозреваемого задержали и передали в полицию. В настоящее время проводится проверка данного случая.

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