Росгвардия задержала 47-летнего жителя Воскресенска за угрозы убийством

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Во время патрулирования улицы в городе, правоохранители получили сообщение о ссоре, которая разразилась в одной из квартир на Московской улице. Слышны были крики женщины, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Росгвардейцы оперативно приехали на место происшествия. Выяснилось, что мужчина в ходе семейного конфликта достал нож и угрожал убить свою сожительницу, прижав его к ее горлу.
Подозреваемого задержали и передали в полицию. В настоящее время проводится проверка данного случая.