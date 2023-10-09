Слух о закрытии хирургического отделения в больнице Ревды опровергнут в Минздраве

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Ранее в паблике «Ревда. Инцидент» появилось сообщение о том, что хирургическое отделение Ревдинской городской больницы по адресу Олега Кошевого перестало принимать пациентов. Об этом сообщал якобы житель города.
Добавим, хирургическое отделение, 4 рассчитано на 40 коек, в том числе 7 коек — урология и 10 коек — гинекология.
Взять комментарий у представителей самой больницы редакции TagilCity.ru не удалось: все вопросы от СМИ они направляют в Министерство здравоохранения Свердловской области.
Отделение работает в штатном режиме, — сообщил корреспонденту TagilCity.ru пресс-секретарь министра здравоохранения Константин Шестков.
По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.