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Слух о закрытии хирургического отделения в больнице Ревды опровергнут в Минздраве

Слух о закрытии хирургического отделения в больнице Ревды опровергнут в Минздраве

9 октября 2023, 11:27
Фото: 1MI
Хирургическое отделение в Ревдинской городской больнице работает в штатном режиме.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Ранее в паблике «Ревда. Инцидент» появилось сообщение о том, что хирургическое отделение Ревдинской городской больницы по адресу Олега Кошевого перестало принимать пациентов. Об этом сообщал якобы житель города.

Добавим, хирургическое отделение, 4 рассчитано на 40 коек, в том числе 7 коек — урология и 10 коек — гинекология.

Взять комментарий у представителей самой больницы редакции TagilCity.ru не удалось: все вопросы от СМИ они направляют в Министерство здравоохранения Свердловской области.

Отделение работает в штатном режиме, — сообщил корреспонденту TagilCity.ru пресс-секретарь министра здравоохранения Константин Шестков.
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По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.

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