Сначала данные, потом помощь: тагильчанин возмутился работой службы 112 в случае ДТП

Житель Нижнего Тагила возмутился вопросами оператора 112 во время ДТП

В Нижнем Тагиле руководитель поисково-спасательного ABRIS Павел Фетисов рассказал о том, что при вызове экстренной службы по номеру 112 на место ДТП сперва спрашивают личные данные.