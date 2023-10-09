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Житель Нижнего Тагила возмутился вопросами оператора 112 во время ДТП

Сначала данные, потом помощь: тагильчанин возмутился работой службы 112 в случае ДТП

9 октября 2023, 05:58
Фото: Павел Фетисов

Житель Нижнего Тагила возмутился вопросами оператора 112 во время ДТП

В Нижнем Тагиле руководитель поисково-спасательного ABRIS Павел Фетисов рассказал о том, что при вызове экстренной службы по номеру 112 на место ДТП сперва спрашивают личные данные.

7 октября 2023 года на дороге от трассы в сторону Быньговского поселка в Невьянске произошло ДТП, в котором пострадала женщина. Тагильчанин, решив вызвать скорую помощь, позвонил в 112.

По его словам, диспетчер стал сначала интересоваться личными данными.

Фото: Павел Фетисов
Может, мне объяснят знающие люди, зачем весь этот геморрой? При появлении спецслужб я дам все данные и пояснения, зачем тратить время, когда пострадавшим нужна первая помощь? — говорит Фетисов.

При этом руководитель поискового отряда отметил, что история закончилась хорошо. Пострадавшую свердловчанку он передал приехавшим медикам, а также дождался сотрудников ДПС.

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#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#ГИБДД#Жалоба#Скорая помощь#ЧП#Экстренные службы#Пострадавшая#ДПС#Елизавета Зиборова#Инцидент#Автоинспекторы#112
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