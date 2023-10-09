Сначала данные, потом помощь: тагильчанин возмутился работой службы 112 в случае ДТП

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
7 октября 2023 года на дороге от трассы в сторону Быньговского поселка в Невьянске произошло ДТП, в котором пострадала женщина. Тагильчанин, решив вызвать скорую помощь, позвонил в 112.
По его словам, диспетчер стал сначала интересоваться личными данными.
Может, мне объяснят знающие люди, зачем весь этот геморрой? При появлении спецслужб я дам все данные и пояснения, зачем тратить время, когда пострадавшим нужна первая помощь? — говорит Фетисов.
При этом руководитель поискового отряда отметил, что история закончилась хорошо. Пострадавшую свердловчанку он передал приехавшим медикам, а также дождался сотрудников ДПС.