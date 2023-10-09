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Updated Сегодня, 12:16

Сотрудники ГАИ ловят пьяных водителей на улицах Екатеринбурга

Сотрудники ГАИ ловят пьяных водителей на улицах Екатеринбурга

9 октября 2023, 12:14
Фото: УМВД России по Екатеринбургу
Представители ГИБДД вышли на профилактический рейд «Безопасные дороги» на улицы Екатеринбурга.

Мероприятие направлено на снижение количества ДТП по вине водителей, в том числе пьяных автолюбителей. Рейды продлятся до 11 октября включительно. Об этом сообщили в отделении пропаганды УМВД России по Екатеринбургу.

Инспекторы напоминают водителям о том, что пьяное вождение недопустимо. Также нельзя садиться за руль, если человек почувствовал недомогание.

Напомнили представители ГАИ и о правилах для пешеходов. Они отметили, что нужно сперва убедиться в своей безопасности, только после этого переходить дорогу.

Отмечается, что всех пойманных в ходе рейда нарушителей привлекут к ответственности.

Ранее сообщалось, что с 9 по 11 октября, ГИБДД проведет в Нижнем Тагиле мероприятие «Безопасная дорога».

ГИБДД проведет рейд в Нижнем Тагиле для усиления безопасности пешеходов
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#Происшествия#ДТП#Пешеходы#ГИБДД#ГАИ#Рейд#Правила дорожного движения#Екатеринбург#Пьяное вождение#Дарья Сорокина
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