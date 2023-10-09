Сотрудники ГАИ ловят пьяных водителей на улицах Екатеринбурга

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Мероприятие направлено на снижение количества ДТП по вине водителей, в том числе пьяных автолюбителей. Рейды продлятся до 11 октября включительно. Об этом сообщили в отделении пропаганды УМВД России по Екатеринбургу.
Инспекторы напоминают водителям о том, что пьяное вождение недопустимо. Также нельзя садиться за руль, если человек почувствовал недомогание.
Напомнили представители ГАИ и о правилах для пешеходов. Они отметили, что нужно сперва убедиться в своей безопасности, только после этого переходить дорогу.
Отмечается, что всех пойманных в ходе рейда нарушителей привлекут к ответственности.
Ранее сообщалось, что с 9 по 11 октября, ГИБДД проведет в Нижнем Тагиле мероприятие «Безопасная дорога».