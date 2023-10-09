Стоимость такси в Екатеринбурге выросла на 100%

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Специалисты полагают, что резкий рост цен на частные перевозки продиктован монополизацией рынка: в городах остался лишь один крупный агрегатор, с которым с трудом конкурируют мелкие фирмы.
Вместе с тем положительно на ценообразование услуги такси сказывается отсутствие в Свердловской области требования к цвету машин — перевозчикам не нужно перекрашивать автомобили в желтый.
С учетом текущих цен на рынке, покраска автомобиля может обойтись в 150–200 тысяч рублей, — сообщает «Российская газета» со ссылкой на опрошенных экспертов.
Ранее аналитики спрогнозировали рост цен на топливо в Свердловской области.