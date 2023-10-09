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Стоимость такси в Екатеринбурге выросла на 100%

Стоимость такси в Екатеринбурге выросла на 100%

9 октября 2023, 10:11
Фото: 1MI
В Екатеринбурге стоимость такси в утренние и вечерние часы выросла вдвое — наравне с Петербургом и больше, чем в остальных городах-миллионниках.

Специалисты полагают, что резкий рост цен на частные перевозки продиктован монополизацией рынка: в городах остался лишь один крупный агрегатор, с которым с трудом конкурируют мелкие фирмы.

Вместе с тем положительно на ценообразование услуги такси сказывается отсутствие в Свердловской области требования к цвету машин — перевозчикам не нужно перекрашивать автомобили в желтый.

С учетом текущих цен на рынке, покраска автомобиля может обойтись в 150–200 тысяч рублей, — сообщает «Российская газета» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Ранее аналитики спрогнозировали рост цен на топливо в Свердловской области.

Рост цен на автомобильное топливо: что ожидать?
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#Экономика#Такси#Рост цен#Инфляция#Перевозки#Екатеринбург#Григорий Орлов
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