Свердловчанам назвали самые полезные продукты октября

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Самым полезным продуктом октября специалисты назвали золотистую тыкву, которая крайне богата укрепляющим иммунитет бета-каротином.
Также не стоит забывать про кабачки, патиссоны, баклажаны, помидоры, свеклу, болгарский перец, топинамбур, сельдерей, чеснок, фенхель, хрен, цикорий, пастернак, стручковую фасоль, картофель и батат. В сезон простуд как никогда актуальны блюда из капусты — причем самых разных сортов: от белокочанной до брокколи.
Что касается фруктов и ягод, Роспотребнадзор рекомендует свердловчанам баловать себя яблоками, грушами, айвой, хурмой, сливой, облепихой, шиповником, клюквой.
Ранее диетолог Анастасия Кондаурова назвала продукт, который поможет в борьбе с осенней хандрой.