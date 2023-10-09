Свердловчанам назвали самые полезные продукты октября

Также не стоит забывать про кабачки, патиссоны, баклажаны, помидоры, свеклу, болгарский перец, топинамбур, сельдерей, чеснок, фенхель, хрен, цикорий, пастернак, стручковую фасоль, картофель и батат. В сезон простуд как никогда актуальны блюда из капусты — причем самых разных сортов: от белокочанной до брокколи.