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Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Свердловский Роспотребнадзор озвучил топ самых полезных продуктов в октябре

Свердловчанам назвали самые полезные продукты октября

9 октября 2023, 11:38
Фото: 1MI

Свердловский Роспотребнадзор озвучил топ самых полезных продуктов в октябре

Свердловский Роспотребнадзор составил список продуктов, которые непременно должны входить в осенний рацион.

Самым полезным продуктом октября специалисты назвали золотистую тыкву, которая крайне богата укрепляющим иммунитет бета-каротином.

Также не стоит забывать про кабачки, патиссоны, баклажаны, помидоры, свеклу, болгарский перец, топинамбур, сельдерей, чеснок, фенхель, хрен, цикорий, пастернак, стручковую фасоль, картофель и батат. В сезон простуд как никогда актуальны блюда из капусты — причем самых разных сортов: от белокочанной до брокколи.

Что касается фруктов и ягод, Роспотребнадзор рекомендует свердловчанам баловать себя яблоками, грушами, айвой, хурмой, сливой, облепихой, шиповником, клюквой.

Ранее диетолог Анастасия Кондаурова назвала продукт, который поможет в борьбе с осенней хандрой.

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