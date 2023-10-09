Свердловская область является лидером по уровню дефицита кадров

Так, в 2022 году на одну вакансию в области приходилось четыре резюме, а в 2023 году 2,5 резюме. Особенно проблема с кадрами касается таких рабочих сфер, как «Розничная торговля», «Автомобильный бизнес», «Рабочий персонал», «Производство, сервисное обслуживание», «Строительство, недвижимость», рассказали в службе исследований портала HeadHunter.