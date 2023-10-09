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Свердловская область является лидером по уровню дефицита кадров

Свердловская область является лидером по уровню дефицита кадров

9 октября 2023, 09:34
Фото: 1MI
В Свердловской области уровень нехватки кадров увеличился в 1,6 раза за 2023 год.

Так, в 2022 году на одну вакансию в области приходилось четыре резюме, а в 2023 году 2,5 резюме. Особенно проблема с кадрами касается таких рабочих сфер, как «Розничная торговля», «Автомобильный бизнес», «Рабочий персонал», «Производство, сервисное обслуживание», «Строительство, недвижимость», рассказали в службе исследований портала HeadHunter.

Также в Свердловской области не хватает сотрудников туристической сферы, фармацевтов, логистов, водителей и менеджеров по продажам. Дефицита не наблюдается в областях «Высший и средний менеджмент», «Искусство, развлечения, массмедиа», «Маркетинг, реклама, PR» и «Стратегия, инвестиции, консалтинг».

Напомним, в Екатеринбурге сотрудники торговой сети Fix Price рассказали о массовых увольнениях из магазинов. По их словам, причиной ухода стали низкие зарплаты, работа в выходные и больничные и некомфортные условия труда.

Сотрудники Fix Price в Екатеринбурге рассказали о массовых увольнениях
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#Экономика#Свердловская область#Статистика#Сотрудники#Область#Зарплаты#Кадры#Рабочие места#Розничная торговля#Вакансии#Условия труда#Сфера#Елизавета Зиборова#Дефицит кадров#Нехватка кадров#Резюме
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