Свердловская область является лидером по уровню дефицита кадров

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Так, в 2022 году на одну вакансию в области приходилось четыре резюме, а в 2023 году 2,5 резюме. Особенно проблема с кадрами касается таких рабочих сфер, как «Розничная торговля», «Автомобильный бизнес», «Рабочий персонал», «Производство, сервисное обслуживание», «Строительство, недвижимость», рассказали в службе исследований портала HeadHunter.
Также в Свердловской области не хватает сотрудников туристической сферы, фармацевтов, логистов, водителей и менеджеров по продажам. Дефицита не наблюдается в областях «Высший и средний менеджмент», «Искусство, развлечения, массмедиа», «Маркетинг, реклама, PR» и «Стратегия, инвестиции, консалтинг».
Напомним, в Екатеринбурге сотрудники торговой сети Fix Price рассказали о массовых увольнениях из магазинов. По их словам, причиной ухода стали низкие зарплаты, работа в выходные и больничные и некомфортные условия труда.