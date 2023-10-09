tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Священник из Алапаевска погиб на СВО

Священник из Алапаевска погиб на СВО

9 октября 2023, 11:29
Фото: 1MI
На СВО погиб священник из Алапаевска. Инока Терентия в миру звали Владимир Дмитриев.

Инок попал под обстрел ВС РФ, он скончался. Об этом заявила православная активистка Оксана Иванова, пишет Ура.ру.

По ее словам, ранее на спецоперации Терентий вывозил раненых с поля боя. Похоронят мужчину в монастыре в Алапаевске.

Очень светлый был человек, — написала Оксана Иванова.

Также Оксана добавила, что инок Терентий служил в добровольческом отряд с декабря 2022 года. Он и ранее ездил на Донбасс.

Напомним, что ранее сообщалось о жителе Серове, который скончался в зоне спецоперации.

Играл с Летовым и Мамоновым: на Кубе погиб известный уральский панк-рокер
Узнать подробнее
Читайте также:
Рабочий завода из Серова погиб в зоне спецоперацииНа СВО погиб 42-летний прессовщик завода из Серова
#Алапаевск#Операция на Украине#Донбасс#Обстрел#СВО#ВС РФ#Дарья Сорокина#Спецоперации#Зона спецоперации#Добровольческий отряд
Подпишитесь
Почему тагильчанам грустно осенью? Лайфхаки от подавленного настроения и фоторепортаж
6 октября, 06:46
В Нижнем Тагиле на два района осталось одно отделение почты
6 октября, 12:17
На похоронах были два гроба: беременная жительница Тагила умерла, упав возле подъезда
6 октября, 13:01
Казахстанец из Тагила с трудом добился подписания контракта на участие в СВО
7 октября, 11:29
СК проводит проверку после отравления учеников лицея в Екатеринбурге
Вчера, 12:38
«Развивайте и берегите»: в Невьянске отрылась набережная за 250 миллионов рублей
7 октября, 07:03