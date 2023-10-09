Священник из Алапаевска погиб на СВО

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Инок попал под обстрел ВС РФ, он скончался. Об этом заявила православная активистка Оксана Иванова, пишет Ура.ру.
По ее словам, ранее на спецоперации Терентий вывозил раненых с поля боя. Похоронят мужчину в монастыре в Алапаевске.
Очень светлый был человек, — написала Оксана Иванова.
Также Оксана добавила, что инок Терентий служил в добровольческом отряд с декабря 2022 года. Он и ранее ездил на Донбасс.
Напомним, что ранее сообщалось о жителе Серове, который скончался в зоне спецоперации.