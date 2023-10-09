Тайский боксер из Нижнего Тагила Максим Юсупов завоевал «золото» на Первенстве мира

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Соревнования стартовали 29 сентября и завершились 7 октября. В турецкий Кемер съехались около полутора тысяч спортсменов из 80 стран мира. Всего делегация из России завоевала 89 медалей — 54 золотых, 13 серебряных и 22 бронзовых. Спортсмены с родины тайского бокса завоевали 14 медалей и заняли третью строчку общего зачета. Второе место у Турции.
Тагильский спортсмен, представляющий спортшколу «Старт», выступал под нейтральным флагом в категории «юниоры» и «91 килограмм». Максим сражался с представителем турецкой сборной, которому он несколько лет назад уступил.
Максим на этом турнире максимально проявил свои качества как боец. В финале у него был турок, хозяин турнира, парень, с которым уже встречался один раз на первенстве мира, но тогда Максим ему уступил. В этот раз первый раунд Максим проиграл, чуть-чуть недоработал. Во втором раунде выдал плотную серию руками, и с того момента он переломил оппонента и начал его «разбирать». Второй и третий раунд Максим выиграл, при этом, конечно, заставив нас поволноваться. Трансляция была не в очень хорошем качестве. Сильно переживали, порадовались. Хорошо, что нашел в себе силы. Рассказывал мне: «Когда я увидел, что я проиграл раунд, я понял, что ни шагу назад, надо бить его и бить», — вспоминает тренер Максима Алексей Копанев в беседе с корреспондентом TagilCity.ru.
Очень талантливый парень. А с таким тренером у Максима большое будущее. Мы его поддерживаем, вручим денежное вознаграждение за отличный результат на соревнованиях. Буквально вчера мы с тренером обсудили, что Максима необходимо отправлять на сборы перед такими ответственными соревнованиями, будем изыскивать средства, чтобы он продолжил спортивную карьеру, — рассказал редакции TagilCity.ru депутат Дмитрий Костенников.
В Турцию из-за проблем с финансированием он отправился без тренера Алексея Копанева. Как стало известно, необходимую сумму собирали практически всем городом: часть средств получили от БФ «Первый», еще часть суммы возместит администрация Нижнего Тагила, также на поездку выделил средства Центр спортивной подготовки.
Всем большая благодарность, если не было этих денег, мы бы не смогли выехать. В целом такая ситуация: есть финансирование на отборочные соревнования, а на дальнейшие турниры, как правило, не хватает. Приходится изыскивать средства разными путями, — пояснил редакции Алексей Копанев.