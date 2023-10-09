Тайский боксер из Нижнего Тагила Максим Юсупов завоевал «золото» на Первенстве мира

Соревнования стартовали 29 сентября и завершились 7 октября. В турецкий Кемер съехались около полутора тысяч спортсменов из 80 стран мира. Всего делегация из России завоевала 89 медалей — 54 золотых, 13 серебряных и 22 бронзовых. Спортсмены с родины тайского бокса завоевали 14 медалей и заняли третью строчку общего зачета. Второе место у Турции.