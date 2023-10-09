Тело 16-летнего школьника нашли в квартире в Верхней Пышме

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
Работала полиция, следователи. Крови и явных признаков насильственной смерти нет, — сообщил журналистам сосед.
Опираясь на слухи, собеседник портала E1.RU сообщил, что юноша был безответно влюблен. Школьник рос в нормальной семье, его поведение не вызывало вопросов у окружающих. В Следственном комитете отказались озвучить подробности трагедии.
В начале сентября сообщалось, что в поселке под Сысертью обнаружили тело девятиклассницы, которая, предположительно, наложила на себя руки.