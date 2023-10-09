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Тело 16-летнего школьника нашли в квартире в Верхней Пышме

Тело 16-летнего школьника нашли в квартире в Верхней Пышме

9 октября 2023, 16:03
Фото: 1MI
В Верхней Пышме при неизвестных обстоятельствах погиб 16-летний школьник — его бездыханное тело нашли в квартире дома на улице Кривоусова.
Работала полиция, следователи. Крови и явных признаков насильственной смерти нет, — сообщил журналистам сосед.

Опираясь на слухи, собеседник портала E1.RU сообщил, что юноша был безответно влюблен. Школьник рос в нормальной семье, его поведение не вызывало вопросов у окружающих. В Следственном комитете отказались озвучить подробности трагедии.

В начале сентября сообщалось, что в поселке под Сысертью обнаружили тело девятиклассницы, которая, предположительно, наложила на себя руки.

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#Происшествия#Дети#Свердловская область#Смерть#Полиция#Самоубийство#Несчастный случай#Трагедия#Григорий Орлов
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