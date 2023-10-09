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Трое жителей Башкортостана осуждены за мошенничество на сумму более 10 млн

Трое жителей Башкортостана осуждены за мошенничество на сумму более 10 млн

9 октября 2023, 10:21
Фото: 1MI
Трое злоумышленников из Башкортостана с февраля 2022 по февраль 2023 года занимались хищением чужого имущества.

Фигуранты заключали с различными организациями контракты на перевозку металлических изделий с помощью грузовиков. Однако груз к месту назначения они не привозили, а реализовывали его в Пермском крае в пункте приема металлолома.

В итоге сумма нанесенного ущерба превысила 10 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Через некоторое время аферистов удалось задержать. В отношении них возбудили уголовное дело. В октябре 2023 года Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил одного из подсудимых к трем годам и пяти месяцам тюрьмы, а другого к четырем годам и шести месяцам лишения свободы.

Уголовное дело в отношении третьего мошенника было выделено в отдельное производство.

Напомним, ночью 16 марта 2023 года в Новой Ляле злоумышленники угнали автомобиль Toyota, который вскоре продали жителю Перми за 500 тысяч рублей. Мужчина, продававший машину, знал, что она находится в угоне. В отношении него возбудили уголовное дело.

Житель Новой Ляли продал краденую иномарку за полмиллиона рублей
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