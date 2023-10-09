Трое жителей Башкортостана осуждены за мошенничество на сумму более 10 млн

Через некоторое время аферистов удалось задержать. В отношении них возбудили уголовное дело. В октябре 2023 года Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил одного из подсудимых к трем годам и пяти месяцам тюрьмы, а другого к четырем годам и шести месяцам лишения свободы.