Трое жителей Башкортостана осуждены за мошенничество на сумму более 10 млн

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Фигуранты заключали с различными организациями контракты на перевозку металлических изделий с помощью грузовиков. Однако груз к месту назначения они не привозили, а реализовывали его в Пермском крае в пункте приема металлолома.
В итоге сумма нанесенного ущерба превысила 10 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Через некоторое время аферистов удалось задержать. В отношении них возбудили уголовное дело. В октябре 2023 года Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил одного из подсудимых к трем годам и пяти месяцам тюрьмы, а другого к четырем годам и шести месяцам лишения свободы.
Уголовное дело в отношении третьего мошенника было выделено в отдельное производство.
Напомним, ночью 16 марта 2023 года в Новой Ляле злоумышленники угнали автомобиль Toyota, который вскоре продали жителю Перми за 500 тысяч рублей. Мужчина, продававший машину, знал, что она находится в угоне. В отношении него возбудили уголовное дело.