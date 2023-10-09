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Updated Сегодня, 09:19

В Екатеринбурге 9-летняя девочка перебегала дорогу и попала под машину

В Екатеринбурге 9-летняя девочка перебегала дорогу и попала под машину

9 октября 2023, 09:17
Фото: 1MI
В Екатеринбурге 9-летняя девочка перебегала дорогу на «красный» сигнал светофора, спровоцировала ДТП и попала в больницу.

Сейчас сотрудники ГАИ разбираются во всех деталях этого ЧП, сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу.

ЧП произошло на ул. Главная, напротив дома №20. Предварительно известно, что водитель авто Nissan допустил наезд на ребенка, который перебегал дрогу, нарушая ПДД. В результате девочку отвезли в больницу с травмой головы.

Теперь инспекторы намерены прийти в школу, где учится девочка, чтобы провести там профилактическую беседу с другими учениками. Также всю эту информацию направят в ПДН.

Ранее сообщалось, что ребенок попал под колеса авто в Нижнем Тагиле при попытке перебежать дорогу.

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#ДТП#ГИБДД#Школа#ГАИ#ЧП#ПДН#Ученики#Профилактическая беседа#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Авто Nissan
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