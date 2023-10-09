В Екатеринбурге 9-летняя девочка перебегала дорогу и попала под машину

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Сейчас сотрудники ГАИ разбираются во всех деталях этого ЧП, сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу.
ЧП произошло на ул. Главная, напротив дома №20. Предварительно известно, что водитель авто Nissan допустил наезд на ребенка, который перебегал дрогу, нарушая ПДД. В результате девочку отвезли в больницу с травмой головы.
Теперь инспекторы намерены прийти в школу, где учится девочка, чтобы провести там профилактическую беседу с другими учениками. Также всю эту информацию направят в ПДН.
Ранее сообщалось, что ребенок попал под колеса авто в Нижнем Тагиле при попытке перебежать дорогу.