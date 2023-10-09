В филиале РАНХиГС в Екатеринбурге отменили скидки на обучение для хорошистов

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Как пояснили в вузе, решение о временной (до утверждения нового положения) отмене преференций за хорошую учебу и внеучебную деятельность принял ученый совет.
Скидки по остальным категориям студентам предоставляются, — цитирует замдиректора института Александра Яшина издание ЕАН.
В августе студенты УрФУ пожаловались на резкое снижение размера стипендии. Тогда же свердловское правительство анонсировало десятикратное увеличение выплат для уральских студентов-медиков, которые получают образование по программам целевого обучения.