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В филиале РАНХиГС в Екатеринбурге отменили скидки на обучение для хорошистов

В филиале РАНХиГС в Екатеринбурге отменили скидки на обучение для хорошистов

9 октября 2023, 14:39
Фото: 1MI
В Екатеринбурге в уральском филиале академии госслужбы (РАНХиГС) отменили скидки на обучение для студентов-хорошистов. И предоставили аналогичную льготу участникам СВО и членам их семей вне зависимости от успеваемости.

Как пояснили в вузе, решение о временной (до утверждения нового положения) отмене преференций за хорошую учебу и внеучебную деятельность принял ученый совет.

Скидки по остальным категориям студентам предоставляются, — цитирует замдиректора института Александра Яшина издание ЕАН.

В августе студенты УрФУ пожаловались на резкое снижение размера стипендии. Тогда же свердловское правительство анонсировало десятикратное увеличение выплат для уральских студентов-медиков, которые получают образование по программам целевого обучения.

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#Студенты#Образование#Выплаты#Вуз#РАНХиГС#Екатеринбург#Григорий Орлов
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