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Published Сегодня, 08:45

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Updated Сегодня, 08:47

В Каменке-Уральском мужчина после смерти жены стал избивать собаку

В Каменке-Уральском мужчина после смерти жены стал избивать собаку

9 октября 2023, 08:45
Фото: Midjourney
В Каменске-Уральском жители одного из домов пожаловались на мужчину, который избивает свою собаку и грозится ее убить. Крики пса слышны на весь дом, утверждают очевидцы.

Соседи сообщили, что два года назад у 50-летнего Александра умерла жена. После этого дочка подарила ему собаку. Сделала она это для того, чтобы скрасить боль отца от утраты, пишет «Урал Мэш».

Известно, что мужчина живет на седьмом этаже. Жалобные крики питомца раздаются именно оттуда. Однажды их даже слышали проходившие мимо зоозащитники.

Соседи рассказали, что пытались разговаривать с Александром, но он лишь осыпал их угрозами. Он говорил, что либо повесит пса, либо сбросит из окна, утверждают местные жители.

Зоозащитники вызывали на место полицейских, однако мужчина просто не открыл им дверь.

Ранее в Екатеринбурге женщина вылила на собаку опасную жидкость.

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#Происшествия#Каменск-Уральский#Животные#Избиение#Полиция#Собака#Происшествие#Дарья Сорокина
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