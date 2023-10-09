tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

В Нижнем Тагиле из-за менингита и ОКИ закрыли четыре класса в двух школах

В Нижнем Тагиле из-за менингита и ОКИ закрыли четыре класса в двух школах

9 октября 2023, 14:23
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле в одной из школ Дзержинского района из-за заболеваемости менингитом закрыли три класса, в другой школе на ВМЗ закрыли один класс из-за острой кишечной инфекции и менингита. Об этом сообщили редакции родители учеников TagilCity.ru.

Читательница TagilCity.ru Наталья, являющаяся мамой одной из учениц школы №55, рассказала редакции, что, по словам родителей, в учебном заведении не работают три класса — третий, пятый и восьмой.

Дочь сказала, что по школе ходят санврачи в защитных костюмах и с чемоданчиками. Говорят, классы на карантине по менингиту, — передает тагильчанка.

В школе №30 на ВМЗ тоже один из классов закрыт на карантин, пишет житель Нижнего Тагила Андрей.

Тут читал про менингит на Гальянке в школах. У нас тоже класс на карантин закрывают, — передает отец одного из учеников.

Он сообщил, что в школе действует внутренне постановление о закрытии класса на карантин и переводе учеников на дистант в связи с повторной острой кишечной инфекцией и менингококковой инфекцией у учеников третьего класса (имеется в распоряжении редакции).

Редакция TagilCity.ru запросила информацию от управления образования по проводимым профилактическим мерам в тагильских школах, однако начальник УпрО Татьяна Удинцева не ответила на сообщение в мессенджере. Добавим, что решение об ограничительных мерах принимает местный Роспотребнадзор. Как пояснили корреспонденту TagilCity.ru, закрытие классов по различным заболеваниям проходит круглогодично. Не все вирусные менингиты подтверждаются, но все мероприятия вводятся по предварительному диагнозу.

В Нижнем Тагиле из-за менингита и ОРВИ введены ограничения в школах №40 и №69
Узнать подробнее

В районе Гальяно-Горбуновского массива действует постановление администрации об ограничительных мерах из-за заболеваемости менингитом и ОРВИ в школах № 40 и № 69. Так, ученики пока не могут посещать дополнительные кружки и спортивные школы, а также проводить в них массовые мероприятия. Также в школах делают влажную уборку со специальными дезинфицирующими веществами, убивающими возбудителей вирусных инфекций, и включают обеззараживатели и рециркуляторы.

Читайте также:
Горячее питание для учеников возобновилось в школе села Покровское под ТагиломВ Нижнем Тагиле из-за менингита и ОРВИ введены ограничения в школах №40 и №69Молокозавод экс-депутата из Екатеринбурга занес в школу кишечную палочку
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дети#Свердловская область#Школа#Роспотребнадзор#Инфекция#Менингит#Ученики#Кишечная инфекция#Юлия Степанова
Подпишитесь
Почему тагильчанам грустно осенью? Лайфхаки от подавленного настроения и фоторепортаж
6 октября, 06:46
В Нижнем Тагиле на два района осталось одно отделение почты
6 октября, 12:17
На похоронах были два гроба: беременная жительница Тагила умерла, упав возле подъезда
6 октября, 13:01
Казахстанец из Тагила с трудом добился подписания контракта на участие в СВО
7 октября, 11:29
СК проводит проверку после отравления учеников лицея в Екатеринбурге
Вчера, 12:38
«Развивайте и берегите»: в Невьянске отрылась набережная за 250 миллионов рублей
7 октября, 07:03