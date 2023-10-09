В Нижнем Тагиле из-за менингита и ОКИ закрыли четыре класса в двух школах

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Читательница TagilCity.ru Наталья, являющаяся мамой одной из учениц школы №55, рассказала редакции, что, по словам родителей, в учебном заведении не работают три класса — третий, пятый и восьмой.
Дочь сказала, что по школе ходят санврачи в защитных костюмах и с чемоданчиками. Говорят, классы на карантине по менингиту, — передает тагильчанка.
В школе №30 на ВМЗ тоже один из классов закрыт на карантин, пишет житель Нижнего Тагила Андрей.
Тут читал про менингит на Гальянке в школах. У нас тоже класс на карантин закрывают, — передает отец одного из учеников.
Он сообщил, что в школе действует внутренне постановление о закрытии класса на карантин и переводе учеников на дистант в связи с повторной острой кишечной инфекцией и менингококковой инфекцией у учеников третьего класса (имеется в распоряжении редакции).
Редакция TagilCity.ru запросила информацию от управления образования по проводимым профилактическим мерам в тагильских школах, однако начальник УпрО Татьяна Удинцева не ответила на сообщение в мессенджере. Добавим, что решение об ограничительных мерах принимает местный Роспотребнадзор. Как пояснили корреспонденту TagilCity.ru, закрытие классов по различным заболеваниям проходит круглогодично. Не все вирусные менингиты подтверждаются, но все мероприятия вводятся по предварительному диагнозу.
В районе Гальяно-Горбуновского массива действует постановление администрации об ограничительных мерах из-за заболеваемости менингитом и ОРВИ в школах № 40 и № 69. Так, ученики пока не могут посещать дополнительные кружки и спортивные школы, а также проводить в них массовые мероприятия. Также в школах делают влажную уборку со специальными дезинфицирующими веществами, убивающими возбудителей вирусных инфекций, и включают обеззараживатели и рециркуляторы.