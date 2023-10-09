В Нижнем Тагиле из-за менингита и ОКИ закрыли четыре класса в двух школах

В районе Гальяно-Горбуновского массива действует постановление администрации об ограничительных мерах из-за заболеваемости менингитом и ОРВИ в школах № 40 и № 69. Так, ученики пока не могут посещать дополнительные кружки и спортивные школы, а также проводить в них массовые мероприятия. Также в школах делают влажную уборку со специальными дезинфицирующими веществами, убивающими возбудителей вирусных инфекций, и включают обеззараживатели и рециркуляторы.