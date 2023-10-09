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В Нижнем Тагиле найдена женщина, которая совершала покупки с чужой карты

В Нижнем Тагиле найдена женщина, которая совершала покупки с чужой карты

9 октября 2023, 05:06
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле установили личность женщины, которая расплачивалась за покупки чужой банковской картой.

Как оказалось, картой пользовалась 50-летняя горожанка. Ранее проблем с законом женщина не имела. Причиненный ущерб она полностью возместит, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Напомним, ранее в полицию обратилась жительница ГГМ, рассказав, что ее сын потерял карточку. После этого ею несколько раз кто-то расплачивался в разных торговых центрах.

Сотрудники ведомства, изучив записи с видеокамер в магазинах, установили, что покупки делает женщина в бейсболке и с татуировкой на руке в виде скорпиона.

Полиция разыскивает жительницу Нижнего Тагила за шопинг с чужой карты
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