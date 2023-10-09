В Нижнем Тагиле найдена женщина, которая совершала покупки с чужой карты

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Как оказалось, картой пользовалась 50-летняя горожанка. Ранее проблем с законом женщина не имела. Причиненный ущерб она полностью возместит, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Напомним, ранее в полицию обратилась жительница ГГМ, рассказав, что ее сын потерял карточку. После этого ею несколько раз кто-то расплачивался в разных торговых центрах.
Сотрудники ведомства, изучив записи с видеокамер в магазинах, установили, что покупки делает женщина в бейсболке и с татуировкой на руке в виде скорпиона.