В Нижнем Тагиле пожарный спас из огня двух собак

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Пожарные узнали о воспламенении примерно в 15.00 и сразу же выехали на место ЧП. В результате они спасли девять человек, среди которых было трое детей. Об этом сообщили в Отделе надзорной деятельности.
Также пожарным удалось спасти двух собак. Они были заперты в квартире, а хозяев рядом не было. Один из псов вовсе находился в комнате, полностью охваченной дымом.
Питомца в задымленном пространстве заметил начальник караула 15 пожарно-спасательной части старший лейтенант внутренней службы Шумяков Иван. Именно он вынес пса на улицу.
Результатам пожара стало поврежденное имущество на балконе. Предварительная причина воспламенения — аварийный режим работы электрооборудования. Проводится проверка.
Ранее сотрудник Росгвардии спас пожилую пару из пожара в Североуральске.