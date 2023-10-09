tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

В Нижнем Тагиле пожарный спас из огня двух собак

В Нижнем Тагиле пожарный спас из огня двух собак

9 октября 2023, 13:14
Фото: ОНД и ПР Нижний Тагил и ГГО
Двух собак вынес из огня спасатель из Нижнего Тагила. Пожар произошел 9 октября на улице Булата Окуджавы. Горела квартира на 8-м этаже жилого дома.

Пожарные узнали о воспламенении примерно в 15.00 и сразу же выехали на место ЧП. В результате они спасли девять человек, среди которых было трое детей. Об этом сообщили в Отделе надзорной деятельности.

Также пожарным удалось спасти двух собак. Они были заперты в квартире, а хозяев рядом не было. Один из псов вовсе находился в комнате, полностью охваченной дымом.

Питомца в задымленном пространстве заметил начальник караула 15 пожарно-спасательной части старший лейтенант внутренней службы Шумяков Иван. Именно он вынес пса на улицу.

Результатам пожара стало поврежденное имущество на балконе. Предварительная причина воспламенения — аварийный режим работы электрооборудования. Проводится проверка.

Ранее сотрудник Росгвардии спас пожилую пару из пожара в Североуральске.

Последний лесной пожар потушили в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Тагильчане призвали Росприроднадзор оценить ущерб экологии от пожара на НТМКВ Верхней Пышме случился пожар в жилом доме в саду «Дружба»Пенсионерка погибла в пожаре в Нижнем Тагиле
#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Дети#Спасатели#Пожарные#Квартира#Спасение#Собаки#Имущество#Дарья Сорокина#Аварийный режим#Электрооборудование
Подпишитесь
Почему тагильчанам грустно осенью? Лайфхаки от подавленного настроения и фоторепортаж
6 октября, 06:46
В Нижнем Тагиле на два района осталось одно отделение почты
6 октября, 12:17
На похоронах были два гроба: беременная жительница Тагила умерла, упав возле подъезда
6 октября, 13:01
Казахстанец из Тагила с трудом добился подписания контракта на участие в СВО
7 октября, 11:29
СК проводит проверку после отравления учеников лицея в Екатеринбурге
Вчера, 12:38
«Развивайте и берегите»: в Невьянске отрылась набережная за 250 миллионов рублей
7 октября, 07:03