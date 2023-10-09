В Нижнем Тагиле растет заболеваемость менингитом и над городом черный дым

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
В Нижнем Тагиле в школе на Вагонке из-за вспышки менингита закрыли три класса и еще один класс школе на ВМЗ, там помимо менингита всплеск острой кишечной инфекции. Об этом сообщили редакции родители учеников TagilCity.ru.
Горячее питание для учеников школы № 10 в селе Покровское возобновилось. Кормить детей перестали из-за отсутствия бухгалтера. Прокуратура после публикации TagilCity.ru инициировала проверку в учебном заведении.
Газоанализатор TagilCity.ru показал, что в сентябре превышение вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила фиксировалась 40 раз. 39 раз из этих 40 был превышен уровень сероводорода.
Пожар, черный дым и десятки нарушений на «Уралхимпласте»: главные экологические события недели со 2 по 8 октября в Нижнем Тагиле.
34 участка автомобильных дорог в Нижнем Тагиле и пригороде будут отремонтированы. Реализация проектов пройдет в два этапа: в первый войдут 18 участков, а во второй — 16. Заявки на участие в тендере принимаются до 17 октября.