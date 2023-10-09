В Нижнем Тагиле растет заболеваемость менингитом и над городом черный дым

В Нижнем Тагиле из-за вспышки менингита и ОКИ закрыли уже несколько классов в двух школах, в сентябре уровень сероводорода превысил уровень нормы 39 раз и какие именно дороги в Тагиле и пригороде отремонтировать определили в мэрии: самое важное, что произошло за выходные в Нижнем Тагиле и не только.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле