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Published Сегодня, 17:07

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Updated Сегодня, 17:09

В Нижнем Тагиле растет заболеваемость менингитом и над городом черный дым

В Нижнем Тагиле растет заболеваемость менингитом и над городом черный дым

9 октября 2023, 17:07
Фото: Midjourney
В Нижнем Тагиле из-за вспышки менингита и ОКИ закрыли уже несколько классов в двух школах, в сентябре уровень сероводорода превысил уровень нормы 39 раз и какие именно дороги в Тагиле и пригороде отремонтировать определили в мэрии: самое важное, что произошло за выходные в Нижнем Тагиле и не только.

В Нижнем Тагиле в школе на Вагонке из-за вспышки менингита закрыли три класса и еще один класс школе на ВМЗ, там помимо менингита всплеск острой кишечной инфекции. Об этом сообщили редакции родители учеников TagilCity.ru.

В Нижнем Тагиле из-за менингита и ОКИ закрыли четыре класса в двух школах
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Горячее питание для учеников школы № 10 в селе Покровское возобновилось. Кормить детей перестали из-за отсутствия бухгалтера. Прокуратура после публикации TagilCity.ru инициировала проверку в учебном заведении.

Горячее питание для учеников возобновилось в школе села Покровское под Тагилом
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Газоанализатор TagilCity.ru показал, что в сентябре превышение вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила фиксировалась 40 раз. 39 раз из этих 40 был превышен уровень сероводорода.

39 раз в сентябре дышали жители Нижнего Тагила воздухом с превышением сероводорода
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Пожар, черный дым и десятки нарушений на «Уралхимпласте»: главные экологические события недели со 2 по 8 октября в Нижнем Тагиле.

Итоги недели в Нижнем Тагиле: черный дым с НТМК и формальдегид с «Уралхимпласта»
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34 участка автомобильных дорог в Нижнем Тагиле и пригороде будут отремонтированы. Реализация проектов пройдет в два этапа: в первый войдут 18 участков, а во второй — 16. Заявки на участие в тендере принимаются до 17 октября.

34 дороги планируют отремонтировать в Нижнем Тагиле и пригороде
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