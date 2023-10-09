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В заказнике «Озеро Вертлино и его котловина» найдены краснокнижные виды флоры и фауны

9 октября 2023, 10:29
На территории природного заказника «Озеро Вертлино и его котловина» в Солнечногорске были найдены растения и животные, которые занесены в Красные книги России и Подмосковья.

По словам главы Минэкологии области Тихона Фирсова, в заказнике было обнаружено восемь видов растений из Красной книги, включая уснею жестковолосатую и шейхцерию болотную, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Оба этих растения очень интересны: уснея является индикатором загрязнения воздуха и очень требовательна к его чистоте, а шейхцерия представляет собой реликтовый вид, единственный в своем семействе, — рассказал министр.

Кроме того, на территории заказника были обнаружены места обитания редких птиц — черного коршуна и утки красношейной поганки.

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