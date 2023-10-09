В заказнике «Озеро Вертлино и его котловина» найдены краснокнижные виды флоры и фауны

На территории природного заказника «Озеро Вертлино и его котловина» в Солнечногорске были найдены растения и животные, которые занесены в Красные книги России и Подмосковья.