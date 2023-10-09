В заказнике «Озеро Вертлино и его котловина» найдены краснокнижные виды флоры и фауны

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
По словам главы Минэкологии области Тихона Фирсова, в заказнике было обнаружено восемь видов растений из Красной книги, включая уснею жестковолосатую и шейхцерию болотную, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Оба этих растения очень интересны: уснея является индикатором загрязнения воздуха и очень требовательна к его чистоте, а шейхцерия представляет собой реликтовый вид, единственный в своем семействе, — рассказал министр.
Кроме того, на территории заказника были обнаружены места обитания редких птиц — черного коршуна и утки красношейной поганки.