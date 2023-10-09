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Виновнику смертельного ДТП на BMW в Нижнем Тагиле снизили срок заключения

Виновнику смертельного ДТП на BMW в Нижнем Тагиле снизили срок заключения

9 октября 2023, 11:15
Фото: МБУ "Центр защиты населения"
Апелляционную жалобу жителя Нижнего Тагила Антона Лапухина, который 29 ноября 2022 года устроил массовое ДТП на улице Челюскинцев, частично удовлетворил Свердловский областной суд. Срок заключения в колонии-поселении снижен.
Лапухину смягчено наказание в виде лишения свободы с 2 лет и 6 месяцев до 2 лет и 4 месяцев, а также лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, до 2 лет и 5 месяцев, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе Свердловского областного суда.
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В остальной части приговор был оставлен без изменения, апелляционные жалобы адвоката удовлетворены частично. В качестве смягчающего обстоятельства признано частичное добровольное возмещение морального вреда, причиненного преступлением, а также участие Антона Лапухина в благотворительной деятельности.

Кроме того, апелляционным постановлением судьи из описательно-мотивировочной части приговора Ленинского районного суда Нижнего Тагила были исключены ссылка на карточку операций с водительским удостоверением, запрос начальнику РЭО ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» о правах и ответ на него.

Напомним, только за 2022 год Антон Лапухин получил 21 штраф за нарушение правил дорожного движения. Кроме того, после аварии он пытался продать разбитый BMW. Из-за того, что он не выбрал безопасную скорость в аварии пострадали пассажирский автобус, Hyundai, Skoda и Chevrolet Niva. Водитель последнего автомобиля погиб на месте ДТП.

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