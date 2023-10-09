Виновнику смертельного ДТП на BMW в Нижнем Тагиле снизили срок заключения

Напомним, только за 2022 год Антон Лапухин получил 21 штраф за нарушение правил дорожного движения. Кроме того, после аварии он пытался продать разбитый BMW. Из-за того, что он не выбрал безопасную скорость в аварии пострадали пассажирский автобус, Hyundai, Skoda и Chevrolet Niva. Водитель последнего автомобиля погиб на месте ДТП.