Виновнику смертельного ДТП на BMW в Нижнем Тагиле снизили срок заключения

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Лапухину смягчено наказание в виде лишения свободы с 2 лет и 6 месяцев до 2 лет и 4 месяцев, а также лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, до 2 лет и 5 месяцев, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе Свердловского областного суда.
В остальной части приговор был оставлен без изменения, апелляционные жалобы адвоката удовлетворены частично. В качестве смягчающего обстоятельства признано частичное добровольное возмещение морального вреда, причиненного преступлением, а также участие Антона Лапухина в благотворительной деятельности.
Кроме того, апелляционным постановлением судьи из описательно-мотивировочной части приговора Ленинского районного суда Нижнего Тагила были исключены ссылка на карточку операций с водительским удостоверением, запрос начальнику РЭО ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» о правах и ответ на него.
Напомним, только за 2022 год Антон Лапухин получил 21 штраф за нарушение правил дорожного движения. Кроме того, после аварии он пытался продать разбитый BMW. Из-за того, что он не выбрал безопасную скорость в аварии пострадали пассажирский автобус, Hyundai, Skoda и Chevrolet Niva. Водитель последнего автомобиля погиб на месте ДТП.