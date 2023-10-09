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Владелец «Смешариков» судится со свердловскими бизнесменами из-за Нюши и Бараша

Владелец «Смешариков» судится со свердловскими бизнесменами из-за Нюши и Бараша

9 октября 2023, 10:37
Фото: 1MI
С начала года компания ООО «Смешарики», владеющая авторскими правами на одноименный мультсериал, инициировала 76 гражданских процессов из-за незаконного использования свердловчанами образов персонажей.
Взыскать […] компенсацию за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства — рисунок «Бараш» — в размере 10 000 рублей, — говорится в одном из исков.

Суммы исков варьируются от 10 до 100 тысяч рублей, следует из данных картотеки областного Арбитражного суда.

Ранее сообщалось, что киностудия «Мельница» судится со свердловскими предпринимателями из-за Лунтика — только за 2022 год компания подала более 200 исков.

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#Общество#Свердловская область#Иск#Мультфильм#Мультфильмы#Авторские права#Иск в суд#Григорий Орлов
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