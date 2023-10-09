Владелец «Смешариков» судится со свердловскими бизнесменами из-за Нюши и Бараша

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
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Updated Сегодня, 10:44
Взыскать […] компенсацию за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства — рисунок «Бараш» — в размере 10 000 рублей, — говорится в одном из исков.
Суммы исков варьируются от 10 до 100 тысяч рублей, следует из данных картотеки областного Арбитражного суда.
Ранее сообщалось, что киностудия «Мельница» судится со свердловскими предпринимателями из-за Лунтика — только за 2022 год компания подала более 200 исков.