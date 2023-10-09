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Водитель автобуса ПАЗ сбил пешехода на трассе под Екатеринбургом

Водитель автобуса ПАЗ сбил пешехода на трассе под Екатеринбургом

9 октября 2023, 09:08
Фото: 1MI
На трассе между Екатеринбургом и Полевским автобус сбил пешехода, пытавшегося перейти дорогу.

ДТП произошло на 46-м километре трассы. Водитель ПАЗа наехал на пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте слева направо по ходу движения автобуса, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД. Информации о состоянии пострадавшего нет.

Ранее в этот день сообщалось, что в Березовском водитель иномарки сбил 80-летнюю женщину на пешеходном переходе. До этого в Нижнем Тагиле две пожилые женщины и подросток попали под колеса машины возле кладбища.

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#Происшествия#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#ГАИ#Госавтоинспекция#Григорий Орлов
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