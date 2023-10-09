Водитель автобуса ПАЗ сбил пешехода на трассе под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
ДТП произошло на 46-м километре трассы. Водитель ПАЗа наехал на пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте слева направо по ходу движения автобуса, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД. Информации о состоянии пострадавшего нет.
Ранее в этот день сообщалось, что в Березовском водитель иномарки сбил 80-летнюю женщину на пешеходном переходе. До этого в Нижнем Тагиле две пожилые женщины и подросток попали под колеса машины возле кладбища.