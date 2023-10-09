Ворующих колпачки с колес иномарок подростков разыскивают в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
Уважаемые родители! Если вы опознали своих детей на данном видео, убедительно просим — проведите дома беседу и объясните, что воровать колпачки с машины — это нехорошо! — призвал тагильчанин.
На опубликованных в паблике «Инцидент Нижний Тагил» кадрах видно, как мальчик в серой толстовке с капюшоном подходит к припаркованным автомобилям и, по всей видимости, отсоединяет колпачок с колеса одной из иномарок. Его приятель тем временем наблюдает за происходящим издалека.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге вандалы поцарапали десятки припаркованных машин.