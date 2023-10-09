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Ворующих колпачки с колес иномарок подростков разыскивают в Нижнем Тагиле

Ворующих колпачки с колес иномарок подростков разыскивают в Нижнем Тагиле

9 октября 2023, 16:29
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле заметили детей, ворующих колпачки с колесных дисков автомобилей. Одна из таких краж попала на камеру видеонаблюдения во дворе 13-го дома на улице Черноморской.
Уважаемые родители! Если вы опознали своих детей на данном видео, убедительно просим — проведите дома беседу и объясните, что воровать колпачки с машины — это нехорошо! — призвал тагильчанин.

На опубликованных в паблике «Инцидент Нижний Тагил» кадрах видно, как мальчик в серой толстовке с капюшоном подходит к припаркованным автомобилям и, по всей видимости, отсоединяет колпачок с колеса одной из иномарок. Его приятель тем временем наблюдает за происходящим издалека.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге вандалы поцарапали десятки припаркованных машин.

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#Нижний Тагил#Дети#Подростки#Кража#Автомобиль#Кража имущества#Григорий Орлов
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