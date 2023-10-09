Ворующих колпачки с колес иномарок подростков разыскивают в Нижнем Тагиле

На опубликованных в паблике «Инцидент Нижний Тагил» кадрах видно, как мальчик в серой толстовке с капюшоном подходит к припаркованным автомобилям и, по всей видимости, отсоединяет колпачок с колеса одной из иномарок. Его приятель тем временем наблюдает за происходящим издалека.