Врачи из Екатеринбурга поставили на ноги футболиста с разрывом сухожилия

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
В больницу «Липовка» Виталий попал с разрывом ахиллова сухожилия — крайне болезненной и распространенной среди спортсменов травмой, которую он получил в любительском матче.
Снова начать ходить пациенту помогла разработанная медиками комплексная программа на основе тренировок баланса и равновесия, лечения высокоинтенсивным лазером, теплолечения, физкультуры и механотерапии на специальном тренажере.
Как рассказал сам екатеринбуржец, сейчас он проходит второй курс реабилитации и надеется уже вскоре вновь выйти на футбольное поле, сообщает пресс-служба свердловского минздрава.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле врачи спасли женщину с редкой патологией — закупоркой легочной артерии.