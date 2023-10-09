tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:39

Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Врачи из Екатеринбурга поставили на ноги футболиста с разрывом сухожилия

Врачи из Екатеринбурга поставили на ноги футболиста с разрывом сухожилия

9 октября 2023, 13:39
Фото: минздрав Свердловской области
В Екатеринбурге врачи вылечили спортсмена, тяжело травмировавшегося во время футбольного матча.

В больницу «Липовка» Виталий попал с разрывом ахиллова сухожилия — крайне болезненной и распространенной среди спортсменов травмой, которую он получил в любительском матче.

Снова начать ходить пациенту помогла разработанная медиками комплексная программа на основе тренировок баланса и равновесия, лечения высокоинтенсивным лазером, теплолечения, физкультуры и механотерапии на специальном тренажере.

Как рассказал сам екатеринбуржец, сейчас он проходит второй курс реабилитации и надеется уже вскоре вновь выйти на футбольное поле, сообщает пресс-служба свердловского минздрава.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле врачи спасли женщину с редкой патологией — закупоркой легочной артерии.

Пациента с гнойным перитонитом из Нижнего Тагила спасли врачи областной больницы
Узнать подробнее
Читайте также:
Мальчику с редкой аномалией помогли хирурги-урологи из ЕкатеринбургаИз-за дефицита врачей травмпункты в Екатеринбурге сократили работуВ профсоюзе медиков объяснили нехватку травматологов в Свердловской области
#Травма#Медицина#Врачи#Здравоохранение#Спортсмены#Медики#Травмы#Екатеринбург#Григорий Орлов
Подпишитесь
Почему тагильчанам грустно осенью? Лайфхаки от подавленного настроения и фоторепортаж
6 октября, 06:46
В Нижнем Тагиле на два района осталось одно отделение почты
6 октября, 12:17
На похоронах были два гроба: беременная жительница Тагила умерла, упав возле подъезда
6 октября, 13:01
Казахстанец из Тагила с трудом добился подписания контракта на участие в СВО
7 октября, 11:29
СК проводит проверку после отравления учеников лицея в Екатеринбурге
Вчера, 12:38
«Развивайте и берегите»: в Невьянске отрылась набережная за 250 миллионов рублей
7 октября, 07:03