Житель Верхней Туры убил собутыльника за кражу телефона

Тогда злоумышленники отвели собутыльника на улицу, где толкнули в снег, после чего ударили его ножом. Нашли полуживого мужчину работники школы, так как все это происходило в непосредственной близости к учебному учреждению. Приезжала скорая, но спасти раненого не удалось.



В суде оба мужчины сообщили, что раскаиваются в том, что совершили. Одному злоумышленнику назначили наказание в виде 8 лет 2 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а другому — 14 лет 2 месяца в колонии особого режима. Оба еще могут обжаловать это решение.