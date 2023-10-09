Житель Верхней Туры убил собутыльника за кражу телефона

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
В результате судили двоих местных жителей — Сергей и Алексея. Суд установил, что в феврале 2023 года мужчины несколько дней выпивали в компании своего знакомого в Верхней Туре.
22 февраля один из мужчин заметил, что у него пропал телефон. Чуть позже он нашел его в кармане спящего собутыльника. Тогда двое мужчин избили вора. А затем один из них решил добить его, так как опасался, что тот расскажет о случившемся в полиции, сообщает Свердловский облсуд.
Тогда злоумышленники отвели собутыльника на улицу, где толкнули в снег, после чего ударили его ножом. Нашли полуживого мужчину работники школы, так как все это происходило в непосредственной близости к учебному учреждению. Приезжала скорая, но спасти раненого не удалось.
В суде оба мужчины сообщили, что раскаиваются в том, что совершили. Одному злоумышленнику назначили наказание в виде 8 лет 2 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а другому — 14 лет 2 месяца в колонии особого режима. Оба еще могут обжаловать это решение.