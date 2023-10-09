Жители Екатеринбурга заметили детеныша куницы

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
По словам горожанки, которая заметила зверька, он сидит здесь второй день. Также женщина сказала, что отвезти его в приют возможности нет.
Местные жители прикрыли куницу листвой от собак, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».
Напомним, в августе 2023 года под Екатеринбургом в гаражах женщина случайно нашла 13 щенят, которые были брошены неизвестными. Свердловчанка принялась искать животным новые дома. Как щенки оказались в гаражах — неизвестно.