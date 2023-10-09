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Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Жители Екатеринбурга заметили детеныша куницы

Жители Екатеринбурга заметили детеныша куницы

9 октября 2023, 07:04
Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург»
В Екатеринбурге в районе Уралмаша местные жители заметили детеныша куницы. Животное находится на улице Культуры около жилого дома.

По словам горожанки, которая заметила зверька, он сидит здесь второй день. Также женщина сказала, что отвезти его в приют возможности нет.

Местные жители прикрыли куницу листвой от собак, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».

Напомним, в августе 2023 года под Екатеринбургом в гаражах женщина случайно нашла 13 щенят, которые были брошены неизвестными. Свердловчанка принялась искать животным новые дома. Как щенки оказались в гаражах — неизвестно.

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