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Жители Верхней Туры зарезали знакомого за украденный телефон

Жители Верхней Туры зарезали знакомого за украденный телефон

9 октября 2023, 08:43
Фото: 1MI
В Верхней Туре двое пьяных местных жителей убили своего знакомого, обнаружив у него чужой телефон. Их приговорили к 14 и к 8 годам тюремного заключения. Происшествие случилось 22 февраля 2023 года.

Мужчины вместе распивали алкоголь. В какой-то момент один из них обнаружил, что у него пропал телефон. Вскоре гаджет нашелся в кармане у заснувшего приятеля, и двое подсудимых принялись избивать знакомого.

После этого один из свердловчан зарезал пострадавшего ножом, чтобы он не обратился в полицию, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Потерпевший скончался. В отношении обвиняемых возбудили уголовное дело. Результаты проведенной психиатрической экспертизы показали, что мужчины вменяемы и отдавали себе отчет в действиях, которые они совершали.

Напомним, 20 июля 2023 года в Верхотурье мужчина зарезал супругу своего собутыльника во время возникшей ссоры.

Житель Верхотурья зарезал жену собутыльника во время ссоры
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