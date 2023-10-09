Жители Верхней Туры зарезали знакомого за украденный телефон

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
Мужчины вместе распивали алкоголь. В какой-то момент один из них обнаружил, что у него пропал телефон. Вскоре гаджет нашелся в кармане у заснувшего приятеля, и двое подсудимых принялись избивать знакомого.
После этого один из свердловчан зарезал пострадавшего ножом, чтобы он не обратился в полицию, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
Потерпевший скончался. В отношении обвиняемых возбудили уголовное дело. Результаты проведенной психиатрической экспертизы показали, что мужчины вменяемы и отдавали себе отчет в действиях, которые они совершали.
Напомним, 20 июля 2023 года в Верхотурье мужчина зарезал супругу своего собутыльника во время возникшей ссоры.