Жительница Забайкальского края ударила мужа ножом в живот

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Несмотря на произошедшее, она оказала помощь своему супругу и вызвала скорую, пишет zabnews.ru.
В ходе судебного заседания, женщина выразила раскаяние, а ее муж попросил суд не применять строгое наказание к своей возлюбленной. Однако суд признал женщину виновной и приговорил ее к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Муж осужденной не согласился с таким решением и подал апелляционную жалобу.