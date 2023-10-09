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Published Сегодня, 10:39

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Жительница Забайкальского края ударила мужа ножом в живот

9 октября 2023, 10:39
В июне в городе Краснокаменск Забайкальского края произошла ссора между супругами. По информации Краснокаменского городского суда, женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, после оскорблений со стороны своего мужа нанесла ему удар ножом в живот.

Несмотря на произошедшее, она оказала помощь своему супругу и вызвала скорую, пишет zabnews.ru.

В ходе судебного заседания, женщина выразила раскаяние, а ее муж попросил суд не применять строгое наказание к своей возлюбленной. Однако суд признал женщину виновной и приговорил ее к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Муж осужденной не согласился с таким решением и подал апелляционную жалобу.

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