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Posted Сегодня, 08:18

Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

14-летний ученик избил учителя из-за флага Палестины в Берлине

10 октября 2023, 08:18
В полиции Берлина сообщили о случае нападения ученика на учителя в одной из гимназий города. Происшествие произошло из-за флага Палестины, который подросток принес на школьную площадку.

Учитель попросил его спрятать флаг, но тогда 15-летний товарищ ученика вступился за него и начал ссору с учителем. В результате потасовки ученик ударил учителя головой и нанес пинок в живот, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Полиция прибыла на место происшествия и занесла информацию о всех участниках конфликта в свои дела.

Этот инцидент произошел во время острой ситуации в отношениях между Палестиной и Израилем. 7 октября Израиль был атакован ракетами со стороны движения ХАМАС. В ответ израильская армия нанесла удары по району Газы и начала операцию по очищению этой территории.

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