14-летний ученик избил учителя из-за флага Палестины в Берлине

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Учитель попросил его спрятать флаг, но тогда 15-летний товарищ ученика вступился за него и начал ссору с учителем. В результате потасовки ученик ударил учителя головой и нанес пинок в живот, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Полиция прибыла на место происшествия и занесла информацию о всех участниках конфликта в свои дела.
Этот инцидент произошел во время острой ситуации в отношениях между Палестиной и Израилем. 7 октября Израиль был атакован ракетами со стороны движения ХАМАС. В ответ израильская армия нанесла удары по району Газы и начала операцию по очищению этой территории.