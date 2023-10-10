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16-летний подросток скончался в Верхней Пышме после употребления наркотиков

16-летний подросток скончался в Верхней Пышме после употребления наркотиков

10 октября 2023, 10:52
Фото: 1MI
16-летний молодой человек из Верхней Пышмы скончался в больнице после употребления наркотических веществ. Школьника не стало 6 октября 2023 года.

По предварительной версии, к употреблению запрещенных веществ погибшего подростка склонил его 20-летний знакомый. Вскоре юноше стало плохо, и его экстренно госпитализировали в больницу. Через некоторое время он скончался, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «склонение к употреблению несовершеннолетнего, повлекшее за собой смерть потерпевшего». В ведомстве ведется следствие.

Напомним, ранее в Верхней Пышме обнаружили в квартире тело умершего 16-летнего юноши. В СК начали проводить проверку по факту инцидента.

Тело 16-летнего школьника нашли в квартире в Верхней Пышме
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