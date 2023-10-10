16-летний подросток скончался в Верхней Пышме после употребления наркотиков

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
По предварительной версии, к употреблению запрещенных веществ погибшего подростка склонил его 20-летний знакомый. Вскоре юноше стало плохо, и его экстренно госпитализировали в больницу. Через некоторое время он скончался, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «склонение к употреблению несовершеннолетнего, повлекшее за собой смерть потерпевшего». В ведомстве ведется следствие.
Напомним, ранее в Верхней Пышме обнаружили в квартире тело умершего 16-летнего юноши. В СК начали проводить проверку по факту инцидента.