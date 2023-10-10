16-летний подросток скончался в Верхней Пышме после употребления наркотиков

По предварительной версии, к употреблению запрещенных веществ погибшего подростка склонил его 20-летний знакомый. Вскоре юноше стало плохо, и его экстренно госпитализировали в больницу. Через некоторое время он скончался, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.