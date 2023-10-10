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Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах смерти участника СВО с Урала

Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах смерти участника СВО с Урала

10 октября 2023, 15:20
Фото: 1MI
Председатель федерального СК Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах смерти 51-летнего участника СВО в Слободо-Туринского районе Свердловской области.

В селе Сладковском двое мужчин ворвались в дом к бывшему участнику известной добровольческой группы Юрию Хворову и избили его. По прошествии двух дней нападения ветеран СВО скончался в больнице.

По результатам проверки связь между побоями и смертью мужчины не обнаружена, сообщили в пресс-службе свердловского СК. Доклад об этом будет представлен Бастрыкину.

Ранее сообщалось, что травматолога из Березовского заставили извиниться за критику спецоперации.

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#Происшествия#Следственный комитет#Свердловская область#Смерть#Уголовное дело#Убийство#СК#Григорий Орлов
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