Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах смерти участника СВО с Урала

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
В селе Сладковском двое мужчин ворвались в дом к бывшему участнику известной добровольческой группы Юрию Хворову и избили его. По прошествии двух дней нападения ветеран СВО скончался в больнице.
По результатам проверки связь между побоями и смертью мужчины не обнаружена, сообщили в пресс-службе свердловского СК. Доклад об этом будет представлен Бастрыкину.
Ранее сообщалось, что травматолога из Березовского заставили извиниться за критику спецоперации.