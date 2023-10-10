Четыре россиянина находятся в заложниках у ХАМАСа в секторе Газа

Все заложники были вывезены с территории Израиля в Сектор Газа. Посольство России сообщало, что пропавшими без вести числятся четверо россиян, пишет РБК.



Также среди заложников есть десятки людей с двойным гражданством, в том числе россияне и китайцы. По словам министра иностранных дел Израиля Эли Коэна, что за последние три дня более 100 человек были взяты в плен боевиками ХАМАС.



Ранее была подтверждена гибель одного россиянина. Также известно, что в посольство поступили обращения от родственников девяти российских граждан. Они не выходят на связь с родными. Среди них есть как постоянно живущие в Израиле граждане, так и те, которые приехали на непродолжительное время.



По последним данным, от обстрелов боевиков ХАМАС погибли свыше 900 человек, ранения получили более 2,6 тысяч человек. Среди погибших есть как минимум четверо заложников.