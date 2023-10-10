Четыре россиянина находятся в заложниках у ХАМАСа в секторе Газа

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Все заложники были вывезены с территории Израиля в Сектор Газа. Посольство России сообщало, что пропавшими без вести числятся четверо россиян, пишет РБК.
Также среди заложников есть десятки людей с двойным гражданством, в том числе россияне и китайцы. По словам министра иностранных дел Израиля Эли Коэна, что за последние три дня более 100 человек были взяты в плен боевиками ХАМАС.
Ранее была подтверждена гибель одного россиянина. Также известно, что в посольство поступили обращения от родственников девяти российских граждан. Они не выходят на связь с родными. Среди них есть как постоянно живущие в Израиле граждане, так и те, которые приехали на непродолжительное время.
По последним данным, от обстрелов боевиков ХАМАС погибли свыше 900 человек, ранения получили более 2,6 тысяч человек. Среди погибших есть как минимум четверо заложников.
Ранее сообщалось, что жители Екатеринбурга не могут улететь из Израиля. Также там резко подскочили цены на авиабилеты.