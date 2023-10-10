Эксперт рассказал, почему серия 'Гарри Поттер' остается без конкуренции

Корнев говорит, что серия о Гарри Поттере остается без конкуренции уже много лет, потому что она имеет особую структуру. В то время как есть множество книг похожего типа, таких как «Бегущая с волками» или «Замок из стекла», или биографии великих людей, которые имеют большие продажи благодаря интересной личности или актуальности темы, автору «Гарри Поттера» удалось создать структуру, которая позволяет читателю расти вместе с главным героем. Этот подход до сих пор не был повторен или даже приближен в других аналогичных историях.