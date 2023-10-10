Эксперт рассказал, почему серия 'Гарри Поттер' остается без конкуренции

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Он отмечает, что хоть есть книги, которые однажды добились высоких продаж, но ни одна из них не смогла достичь такого же объема и стабильности продаж, как «Гарри Поттер», пишет ИА RuNews24.ru
Корнев говорит, что серия о Гарри Поттере остается без конкуренции уже много лет, потому что она имеет особую структуру. В то время как есть множество книг похожего типа, таких как «Бегущая с волками» или «Замок из стекла», или биографии великих людей, которые имеют большие продажи благодаря интересной личности или актуальности темы, автору «Гарри Поттера» удалось создать структуру, которая позволяет читателю расти вместе с главным героем. Этот подход до сих пор не был повторен или даже приближен в других аналогичных историях.
Корнев также отмечает, что продажи книг о Гарри Поттере в России снизились из-за неудачного нового перевода, а также из-за коммерциализации, что привело к упадку интереса. Каждая экранизация получает все меньше и меньше доходов, так как тема становится заезженной. Он заключает, что никто, кроме Джоан Роулинг, не смог бы продолжить работу в таком формате, и рост главного героя достиг своего предела и больше стал неинтересен.