Глава РЭО Буцаев рассказал о 113 млрд рублей инвестиций в объекты по обращению с ТКО

Posted Сегодня, 19:43
Published Сегодня, 19:43
Modified Сегодня, 19:43
Updated Сегодня, 19:43
Он добавил, что на сегодняшний день, начиная с 2020 года, Российский экологический оператор смог заключить 46 концессионных соглашений против десяти концессий, которые были подписаны за предыдущее десятилетие. Как сообщает gorod55.ru, гендиректор ППК «РЭО» отметил, что компания планирует направить на реализацию всех действующих концессий 113 миллиардов рублей, из которых начиная с текущего года компания при участии государства смогла проинвестировать 26,5 миллиарда рублей.
Буцаев подчеркнул, что строительство предприятий в рамках этих соглашений суммарной мощностью порядка шести миллионов тонн в год уже стартовало. Выделение средств из государственной казны дает возможность строить новые объекты по обращению с ТКО в Мордовии, Дагестане, Архангельской области, Крыму и Чечне.
Начиная с 2019 года в РФ ведется реализация реформы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Предполагается добиться более цивилизованного отношения к ТКО, устранить проблемы появления стихийных свалок, в разы уменьшить тоннаж отправляемых на полигоны отходов. К 2030 году планируется запустить в работу или реконструировать 868 заводов по обращению с ТКО. На обработку или сортировку должны будут отправляться 100% бытовых отходов, а из них вывозить на захоронение должны не более 50%. По итогам прошлого года установлено, что в стране доля отходов, направляемых на обработку (сортировку), достигала 50,2%, а на переработку передавалось 12% образующегося мусора.