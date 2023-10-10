Глава РЭО Буцаев рассказал о 113 млрд рублей инвестиций в объекты по обращению с ТКО

Начиная с 2019 года в РФ ведется реализация реформы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Предполагается добиться более цивилизованного отношения к ТКО, устранить проблемы появления стихийных свалок, в разы уменьшить тоннаж отправляемых на полигоны отходов. К 2030 году планируется запустить в работу или реконструировать 868 заводов по обращению с ТКО. На обработку или сортировку должны будут отправляться 100% бытовых отходов, а из них вывозить на захоронение должны не более 50%. По итогам прошлого года установлено, что в стране доля отходов, направляемых на обработку (сортировку), достигала 50,2%, а на переработку передавалось 12% образующегося мусора.