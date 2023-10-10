Игры, танцы, квест: экофестиваль «Вместе ярче» вновь собрал школьников Нижнего Тагила

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Фестиваль «Вместе ярче» проводят в России ежегодно уже в течение семи лет. В Нижнем Тагиле его организовали во второй раз. Цель мероприятия — привлечь внимание детей к сбережению энергоресурсов планеты Земля. В нем приняли участие ученики 1-11 классов городских школ. В 2023 году желающих представить свои проекты в различных номинациях было более 500. Одним из организаторов фестиваля стала Нижнетагильская энергосбытовая компания (НТЭСК).
Радует, что в последнее время наш фестиваль привлекает все больше детей, которые интересуются профессией Энергетика. Очень трудно было при проведении этого конкурса выбрать лучшие работы. Участники представили очень хорошие проекты. Большое спасибо родителям, которые так хорошо воспитывают своих детей, педагогам, которые уделяют не мало внимания детям и развивают их творческие способности. Также хочу выразить благодарность министерству Энергетики и ЖКХ Свердловской области за проведение данного фестиваля. Отдельная благодарность Дому детского творчества Ленинского района и его руководителю Наталье Викторовне, — отметил генеральный директор Нижнетагильской энергосбытовой компании Сергей Московкин.
Итоги муниципального этапа Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе ярче» подвели в Доме детского творчества Ленинского района 9 октября 2023 года. Конкурс включал несколько номинаций:
Фестиваль «Вместе ярче» мы организуем совместно с Нижнетагильской энергосбытовой компанией уже 2 год. В нашем мероприятии есть номинации общероссийского конкурса, а есть и те, которые мы придумываем сами. Так детям интереснее участвовать, — рассказала педагог-организатор Дома детского творчества Ленинского района Любовь Сологуб.
Так, в 2021 году, когда фестиваль проводился впервые, организаторы придумали конкурс плакатов. А в 2023 году нововведением стал фотопроект «Свет в ладошке». Только в этой номинации приняло участие более 70 школьников.
В этом году участников было гораздо больше, я этому очень рада. Особенно зацепила рубрика «Исторический PRОсвет», — добавила Любовь Сологуб.
Самые активные участники фестиваля — школьники младшего звена. Например, в видео-конкурсе «Исторический PRОсвет» второклассница школы №32 Ангелина Мохамед заняла сразу два призовых места. Победительницей она стала с индивидуальным проектом, а второе место получила за работу в команде с Аленой Мироновой.
В фотоконкурсе «Свет в ладошке» также одержали победу ученики второго класса, но уже другого учебного заведения — МБОУ СОШ №90. Призовое место заняла и самая юная участница этой номинации — первоклассница Есения Шавалеева, представлявшая МАУ ДО ГорСЮН.
В номинации видео-флэшмоб «Вместе ярче» места распределились следующим образом: победителями стали команды «Танцующие сердца» из школы № 32 и «Фиеста» из учебного учреждения №71. Второе место завоевали представители ДЦ «Мир» — группа «Движение».
Я увидела положение конкурса «Вместе ярче» и меня он очень заинтересовал. В номинации флэшмоб мы с ребятами 5 класса пошли в поход, и я им предложила подготовить танцевальный номер с буквами. Мы делали все вместе: буквы вырезали из потолочной плитки, учили движения, выбирали разноцветные футболки. Таким образом, у нас получился зажигательный флешмоб на фоне надписи «Вместе ярче», — поделилась подробностями руководитель группы-победителя «Танцующие сердца» Кристина Саканцева.
Интеллектуальная онлайн-викторина «Его величество — электричество» заинтересовала учеников всех возрастов. Ребята из семи школ города и даже студенты НТПК №1 проверили свои знания, отвечая на вопросы. Квест-игра «Высокое напряжение» собрала команды из шести учебных заведений Нижнего Тагила, а также из Детского дома творчества, победителями стали 8 команд.
Мы рады приветствовать всех в нашем Доме детского творчества и видим, как много участников в этом году. Мы надеемся, что конкурс будет продолжаться и мы будем сотрудничать с НТЭСК и дальше, ведь вместе ярче! — сказала директор ДДТ Ленинского района Наталья Кравченко.
В индивидуальных номинациях — фото-/видео-конкурсах — каждый участник получил грамоту и большой набор карандашей, а за интеллектуальную викторину бонусом стали блокноты и ручки.
В командных конкурсах — видео-флешмоб и квест-игра — победителей наградили групповыми сертификатами в «Атмосферу» на 3, 4 и 5 тысяч рублей от спонсора мероприятия — Нижнетагильской Энергосбытовой компании.
Дому детского творчества НТЭСК подарили сертификаты на 10 тысяч рублей на покупку канцелярских принадлежностей.
Хотелось бы поблагодарить за участие всех собравшихся. В очередной раз, когда мы видели работы, когда мы видели, как много участников, мы убедились, что в Нижнем Тагиле самые талантливые, самые замечательные дети, — резюмировала PR-специалист НТЭСК Юлия Суворова.