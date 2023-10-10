Игры, танцы, квест: экофестиваль «Вместе ярче» вновь собрал школьников Нижнего Тагила

Фестиваль «Вместе ярче» проводят в России ежегодно уже в течение семи лет. В Нижнем Тагиле его организовали во второй раз. Цель мероприятия — привлечь внимание детей к сбережению энергоресурсов планеты Земля. В нем приняли участие ученики 1-11 классов городских школ. В 2023 году желающих представить свои проекты в различных номинациях было более 500. Одним из организаторов фестиваля стала Нижнетагильская энергосбытовая компания (НТЭСК).