Инвестор из Нижнего Тагила подал в суд на блогера Аяза Шабутдинова

Ранее Василий уже обвинял этого бизнес-консультанта в мошенничестве на 7 миллионов рублей. Он сообщал, что вложил миллион рублей и должен был получить семь, однако этого не последовало. В бизнес он решил вложиться, увидев в соцсетях яркую зазывающую рекламу вроде: «хочешь заработать, не выходя из дома?».