Инвестор из Нижнего Тагила подал в суд на блогера Аяза Шабутдинова

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
В суд на Аяза Шабутдинова подал тагильский бизнесмен Василий. Он вложил в его фирму миллион рублей, желая получить прибыль. Когда этого не последовало, помощница Аяза связалась с тагильчанином и пообещала вернуть ему полмиллиона рублей и затем еще полтора миллиона рублей. Об этом рассказал сам Василий изданию TagilCity.ru.
Я получил 500 тысяч и ждал еще 1,5 млн рублей, но их не перевели. Теперь планируется суд с Аязом, — рассказал TagilCity.ru бизнесмен.
Речь идет о фирме «Like Центр» в Екатеринбурге. Ранее тагильчанин уже вкладывался в другие компании этого бренда Шабутдинова, поэтому не побоялся вложить средства.
Деньги тагильский бизнесмен перевел на счет супруги екатеринбургского предпринимателя Алексея Крайнова. О том, почему средства нужно было перевести именно ей, он задумался позже. Теперь Василий и хочет вернуть деньги через суд с создателя бренда — Аяза.
Ранее Василий уже обвинял этого бизнес-консультанта в мошенничестве на 7 миллионов рублей. Он сообщал, что вложил миллион рублей и должен был получить семь, однако этого не последовало. В бизнес он решил вложиться, увидев в соцсетях яркую зазывающую рекламу вроде: «хочешь заработать, не выходя из дома?».