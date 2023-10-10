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Инвестор из Нижнего Тагила подал в суд на блогера Аяза Шабутдинова

Инвестор из Нижнего Тагила подал в суд на блогера Аяза Шабутдинова

10 октября 2023, 13:59
Фото: Midjourney
С блогером Аязом Шабутдиновым судится житель Нижнего Тагила. Он требует взыскать с инфобизнесмена 1,5 миллиона рублей.

В суд на Аяза Шабутдинова подал тагильский бизнесмен Василий. Он вложил в его фирму миллион рублей, желая получить прибыль. Когда этого не последовало, помощница Аяза связалась с тагильчанином и пообещала вернуть ему полмиллиона рублей и затем еще полтора миллиона рублей. Об этом рассказал сам Василий изданию TagilCity.ru.

Я получил 500 тысяч и ждал еще 1,5 млн рублей, но их не перевели. Теперь планируется суд с Аязом, — рассказал TagilCity.ru бизнесмен.

Речь идет о фирме «Like Центр» в Екатеринбурге. Ранее тагильчанин уже вкладывался в другие компании этого бренда Шабутдинова, поэтому не побоялся вложить средства.

Деньги тагильский бизнесмен перевел на счет супруги екатеринбургского предпринимателя Алексея Крайнова. О том, почему средства нужно было перевести именно ей, он задумался позже. Теперь Василий и хочет вернуть деньги через суд с создателя бренда — Аяза.

Ранее Василий уже обвинял этого бизнес-консультанта в мошенничестве на 7 миллионов рублей. Он сообщал, что вложил миллион рублей и должен был получить семь, однако этого не последовало. В бизнес он решил вложиться, увидев в соцсетях яркую зазывающую рекламу вроде: «хочешь заработать, не выходя из дома?».

Инвестор из Тагила обвиняет бизнес-консультанта в мошенничестве на 7 миллионов рублей
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