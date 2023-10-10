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Posted Сегодня, 16:30

Published Сегодня, 16:30

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

Какие вещи могут сделать рабочий день продуктивнее

10 октября 2023, 16:30
Журналисты представили список из восьми предметов, которые помогут вам организовать свою работу и быть более продуктивными.

Первая вещь — это настольная урна. Она позволит вам избавиться от мелкого мусора, такого как сломанные карандаши или обертки от конфет, не отвлекаясь на походы в другую часть помещения. Урну следует очищать каждый вечер, чтобы утром иметь чистый стол, пишет RuNews24.Ru.

Вторая вещь — это подставка для ног. Она поможет снизить нагрузку на мышцы и сделает ваш рабочий день более комфортным. Вы можете выбрать подставку с регулируемым наклоном и высотой.

Третья вещь — это USB-хаб. Он позволяет подключать разные гаджеты к компьютеру или ноутбуку без необходимости искать провода или выбирать, что подключать первым. USB-хабы бывают с разным количеством разъемов, в основном от трех до пяти.

Четвертая вещь — это органайзер для канцелярии. Он поможет вам сохранить ручки, карандаши и скрепки под рукой, не разбрасывая их по всему столу или скрывая в ящике.

Пятая вещь — это органайзер для бумаг. Он позволяет сложить документы так, чтобы они были легко доступными, а не затерялись среди других бумаг. Это особенно удобно для срочных документов, с которыми нужно работать прямо сейчас.

Шестая вещь — это ежедневник. Он является необходимым инструментом для продуктивной работы. Бумажный ежедневник всегда будет под рукой, в отличие от онлайн-планировщиков или приложений, которые могут быть недоступными из-за отключения интернета.

Седьмая вещь — это настольная лампа. Она особенно полезна для работников, занятых чертежами, дизайном или художественной работой. Настольная лампа также может быть полезна в пасмурную погоду или вечером, когда требуется дополнительное освещение.

Восьмая вещь — это подставка под ноутбук. Она помогает поставить ноутбук в удобное положение для работы, а также предотвращает перегрев устройства, так как подставка обеспечивает нормальное охлаждение.

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