Мэрия Екатеринбурга заплатит 24 млн рублей за «пушкинский» ледяной городок

На площади 1905 года подрядчик должен будет установить 30-метровую искусственную ель и разместить ледяные фигуры, отсылающие к образам пушкинских сказок. Заявленная стоимость проекта, реализация которого начнется в ноябре, — 24,2 млн рублей.