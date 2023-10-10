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Posted 10 октября, 16:00

Published 10 октября, 16:00

Modified Сегодня, 18:22

Updated Сегодня, 18:22

Мэрия Екатеринбурга заплатит 24 млн рублей за «пушкинский» ледяной городок

Мэрия Екатеринбурга заплатит 24 млн рублей за «пушкинский» ледяной городок

10 октября 2023, 16:00
Фото: 1MI
Мэрия Екатеринбурга потратит 24 млн рублей на ледовый городок, темой которого в этом году станет творчество русского поэта Алесандра Пушкина.
Имя [Пушкина] послужило названием программы по популяризации культурных мероприятий, — говорится в сведениях о лоте на сайте госзакупок.

На площади 1905 года подрядчик должен будет установить 30-метровую искусственную ель и разместить ледяные фигуры, отсылающие к образам пушкинских сказок. Заявленная стоимость проекта, реализация которого начнется в ноябре, — 24,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле в зимние праздники построят ледовый городок, посвященный кириллице.

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