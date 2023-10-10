Мэрия Екатеринбурга заплатит 24 млн рублей за «пушкинский» ледяной городок

Posted 10 октября, 16:00
Published 10 октября, 16:00
Modified Сегодня, 18:22
Updated Сегодня, 18:22
Имя [Пушкина] послужило названием программы по популяризации культурных мероприятий, — говорится в сведениях о лоте на сайте госзакупок.
На площади 1905 года подрядчик должен будет установить 30-метровую искусственную ель и разместить ледяные фигуры, отсылающие к образам пушкинских сказок. Заявленная стоимость проекта, реализация которого начнется в ноябре, — 24,2 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле в зимние праздники построят ледовый городок, посвященный кириллице.