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Published Сегодня, 08:42

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Updated Сегодня, 08:44

Минтруда России увеличил выплаты по больничным и по уходу за ребенком

Минтруда России увеличил выплаты по больничным и по уходу за ребенком

10 октября 2023, 08:42
Фото: 1MI
Выплаты по больничным и по уходу за ребенком скоро увеличатся почти в два раза.

Об этом заявило Министерство труда и социальной защиты, пишут «Новые известия».

Повышение выплат связано с введением единого тарифа страховых взносов. Благодаря этому в 2025 году планируются следующие максимальные суммы пособий:

  • по беременности родам — 794 355,80 рублей (за 140 дней отпуска);
  • по уходу за ребенком — 68 995,51 рублей;
  • по временной нетрудоспособности за один день — 5 673,97 рублей.

Суммы пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком зависят от зарплаты сотрудника. Это правило остается неизменным.

При этом заработок берется за два предыдущих года. Эксперты уже оценили нововведения как положительные.

Кто из нас не выходил на работу раньше положенного, не долеченным, боясь потерять в деньгах! Особенно неприятно это было во время пандемии, когда многие, приходя больными на работу, заражали остальных. Теперь это можно будет забыть, — рассказала директор центра креативной экономики НИУ ВШЭ Татьяна Абанкина.

Меры будут действовать с 2025 года по одной причине: бюджет на 2024 год уже сформирован, внести в него изменения сложно.

Житель Тагила из-за Центра занятости не мог получить выплаты по больничному
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#Экономика#Бюджет#Выплаты#Пособия#Заработок#Нововведения#Дарья Сорокина#Больничные#Минтруда России#Уход за ребенком#Беременность и роды#Временная нетрудоспособность#Пандемия коронавируса
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