Минтруда России увеличил выплаты по больничным и по уходу за ребенком

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Об этом заявило Министерство труда и социальной защиты, пишут «Новые известия».
Повышение выплат связано с введением единого тарифа страховых взносов. Благодаря этому в 2025 году планируются следующие максимальные суммы пособий:
Суммы пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком зависят от зарплаты сотрудника. Это правило остается неизменным.
При этом заработок берется за два предыдущих года. Эксперты уже оценили нововведения как положительные.
Кто из нас не выходил на работу раньше положенного, не долеченным, боясь потерять в деньгах! Особенно неприятно это было во время пандемии, когда многие, приходя больными на работу, заражали остальных. Теперь это можно будет забыть, — рассказала директор центра креативной экономики НИУ ВШЭ Татьяна Абанкина.
Меры будут действовать с 2025 года по одной причине: бюджет на 2024 год уже сформирован, внести в него изменения сложно.